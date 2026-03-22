БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в...
Чете се за: 05:37 мин.
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат...
Чете се за: 04:52 мин.
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Запази

Разказ от първо лице за преживян токов удар при екстремни каскади

000 волта едно селфи опасна мода праща деца реанимацията
Слушай новината

За последните десет години 12 деца са пострадали от токови удари заради опасни каскади по енергийна инфраструктура. Други са загинали. Със затоплянето на времето рискът от каскади, вдъхновени от социалните мрежи, се увеличава. Ето защо доставчикът на ток в Западна България започна кампания срещу новата тендеция за опасни селфита от електрически стълбове. Подкрепят я и лекарите от "Пирогов", които разказаха колко сериозно и скъпо е лечението на пострадалите.

Въпреки че пръв поглед на тинейджърите изкачването по електрически стълбове може да изглежда атрактивно и безобидно, то крие реален риск за живота.

Радослав Цветков, изп. директор на „Електроразпределителни мрежи Запад“: "Неслучайно на всеки един от тези стълбове има табелка - "Опасно за живота". Зад мен стълбът е 20 киловолтов или 20 000 волта. Изключително опасно напрежение. Достатъчно е човек да го доближи с тяло или предмет, дори без да се докосва, за да се образува волтова дъга."

Подобен е случаят на момче, което условно ще наречем Иван, защото не желае да застава пред камера с лицето и истинското си име. Заедно с приятел преди три години, когато е на 16 г., решават да рисуват графити по товарни влакове.

Иван: "За да погледна накъде да минем, се качвам на една стълба върху цистерна на товарен влак и от няколко метра разстояние, сигурно още не съм бил напълно отгоре, се получава волтова дъга, тя ме отблъсква, падам на земята в безсъзнание за няколко минути."

С 60% изгаряния, счупване на гръбнака и счупени ребра Иван е откаран в "Пирогов". Остава в реанимация два месеца. Оцелява по чудо.

"С всички тези травми, шансът отначало е бил много малък да оживея. Родителите ми се притесняваха, аз самият в болницата не съм осъзнавал в какво положение съм напълно, но не е била хубава картинката въобще."

За съжаление това не е единственият случай в клиниката по изгаряния.

Проф. Мая Аргирова, началник на Клиника по изгаряния и пластична хирургия в "Пирогов": "Обикновено това са широкоплощни изгаряния, на площ над 60% от телесната повърхност, почти винаги дълбоки, много малък процент повърхностно изгаряне. Подлежат на многократно оперативно лечение, като тези операции са свързани със загуба на голямо количество кръв и биопродукти са необходими за възстановяването на пациентите."

Лечението е изключително скъпо и се измерва в хиляди евро, заради съпътстващите материали и процедури, които не се покриват от Здравната каса. Най-често пациентите са деца на възраст между 12 и 17 години.

Проф. Мая Аргирова, началник на Клиника по изгаряния и пластична хирургия в "Пирогов": "Тези пациенти, деца на практика, отсъстват от училище за дълъг период, цялото семейство е ангажирано с лечението."

Продължава с използването на специално бельо, инжекции, а когато децата са по-малки и с операции заради растежа.

Иван: "Голяма роля освен организма ми, са изиграли, лекарите, сестрите, професор Аргирова и санитарите в "Пирогов", понеже аз сам два-три месеца в стая, тогава не можех да се виждам със семейство, в реанимацията, та те ме държаха и психически добре и съм страшно благодарен."

Това, което е спасило живота на Иван, е, че волтовата дъга не е минала през тялото му, а го е отблъснала.

Радослав Цветков, изп. директор на „ЕРМ Запад“: "Общо взето зависимостта е такава, че когато говорим за 20 000 волта е достатъчно едно разстояние от порядъка на 20 см., за да се образува електрическа дъга и да порази човека. Социалните мрежи играят голяма роля в това младежта да го прави, подрастващите гледат такива видеа, на хора качващи се по влакове, вагони, в чужбина особено и си мислят, че е доста готино, че всеки може да го направи и изглежда безобидно."

Иван и семейството му и до днес плащат цената на тази опасна мода. А специалистите обясняват, че тези места са изключително рискови, дори за тях самите.

Радослав Цветков, изп. директор на „ЕРМ Запад“: "Това е щанга за проверка на отсъствието на напрежение, виждате нейната структура каква е, тя е изцяло изолирана и всъщност издава звук, който показва на нашите служители, че има напрежение. Не трябва да оставаш със самосъзнанието, че знаеш всичко."

От дружеството също така не препоръчват да сме в близост до електрически стълбове, защото заради промяна в атмосферните условия, те могат да бъдат опасни, дори ако иначе са обезопасени.

#20 000 волта #опасна мода #селфи

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ