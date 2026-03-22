Народният театър с билети по 5 евро за млади зрители между 18 и 25 години

Дарина Ангелова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Билети по 5 евро - това предлага Народният театър на младата публика между 18 и 25 години. Те се продават само на място срещу документ за самоличност. Целта на кампанията е да насърчи интереса към театралното изкуство.

От социалните мрежи младежи научават за новата кампания на Народния театър и още в първите дни решават да си купят билет.

Дара Пенкова, студент: "Видях в Инстаграм пост, че Народен театър пускат билети за по 5 евро за хора между 18 и 25 годишна възраст, та реших да се възползвам, защото аз много искам да ходя на театър, но са малко скъпи билетите и като студентка не мога да си позволя да ходя често."

Никол Владимирова, студент: "Обичаме да ходим на постановки, но билетите по-принцип са доста по-скъпи, отколкото можем да си позволим."

"Искаме много да видим "Венецианският търговец", както и "Орфей", "Време разделно също."

За ученици, студенти и пенсионери билетите целогодишно са на по-ниска цена. Сега е помислено и за младежите между 18 и 25, които не учат във висши училища.

Васил Василев, директор на Народен театър "Иван Вазов": "Това е тази продължаващата възраст, в която има изключителен интерес към нашите представления, просто ние правим един голям жест към тях, за да може театърът да бъде малко по-достъпен."

Васил Василев, директор на Народен театър "Иван Вазов": "Чакахме удобния момент, в който имаме повече представления, с които можем да се обърнем към младите хора."

Павел Иванов, актьор: "Възрастовите групи варират естествено от пиеса до пиеса, защото целевите групи са различни и интересите на хората не винаги се покриват, така че хората, които предпочитат комедии има какво да изберат от репертоара, тези които предпочитат исторически драми, трагедии, винаги има какво да си изберат."

Сред редовните посетители на театъра е Ивон.

Ивон Кесова, студент: "Откакто съм в София, се старая поне веднъж в месеца да ходя с приятели. Държа на сюжета и определено съм за драматичните сюжети. Гледах постановката "Частици жена" и бях меко казано впечатлена."

Кампанията ще продължи до 30 април и важи за всички спектакли от репертоара на Народния театър.

#5 евро #билети #народен театър "Иван Вазов" #младежи

