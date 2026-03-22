Награждаване на медалистите в скока на дължина на световно първенство по лека атлетика в Торун (Полша)

Божидар Саръбоюков донесе първи медал на България от световно първенство по лека атлетика от 16 години насам. Атлет номер 1 на България завоюва бронзово отличие в скока на дължина на шампионата в зала в Торун (Полша).

Саръбоюков записа резултат от 8.31 метра при втория си опит, което му осигури и място на подиума.

Златото в дисциплината взе португалецът Жерсон Балде, който записа 8.46 метра в последния си опит - най-добър резултат в света за сезона. Среброто е за Матия Фурлани от Италия с 8.39 метра.

