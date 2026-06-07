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Край на серията: Арманд Дуплантис загуби в Стокхолм след 40 поредни победи

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Спорт
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Световният рекордьор в овчарския скок остана втори на турнира от Диамантената лига, а победата изненадващо отиде при австралиеца Къртис Маршал

Край на серията: Арманд Дуплантис загуби в Стокхолм след 40 поредни победи
Снимка: БГНЕС
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Арманд Дуплантис претърпя рядко поражение на турнира от Диамантената лига в Стокхолм, след като остана втори в надпреварата по овчарски скок при мъжете. Така световният рекордьор сложи край на впечатляващата си серия от 40 поредни победи.

Пред родна публика шведът не успя да намери най-добрата си форма и завърши с резултат от 5.80 метра. Победата изненадващо спечели австралиецът Къртис Маршал, който преодоля 5.90 метра от третия си опит.

За 26-годишния Дуплантис това е първо загубено състезание от 2023 година насам. Шведът призна след надпреварата, че мислите му вече са насочени и към предстоящата сватба.

„Беше време да загубя, минало е доста време от последния път. Жалко е, че това се случи именно в Стокхолм, защото това е най-важното състезание за мен през сезона“, заяви олимпийският шампион.

Дуплантис имаше амбиции да подобри собствения си световен рекорд от 6.31 метра за 16-и път в кариерата си, но още в началото срещна затруднения. Той преодоля 5.60 метра едва при втория си опит, след което не успя на 6.00 метра и 6.05 метра, което отвори пътя към успеха на Маршал.

„Надявам се това да е последният път, когато губя в Стокхолм. Ще се погрижа това да не се повтори“, каза още шведът.

Сред останалите акценти от турнира домакините се зарадваха на победа на Даниел Стол в мятането на диск с 69.60 метра. На пистата американката Мелиса Джеферсън-Уудън триумфира на 100 метра при жените с 10.84 секунди, а сънародникът ѝ Кени Беднарек спечели бягането на 200 метра при мъжете с 19.87 секунди.

Впечатляващо представяне направи и 17-годишният американец Купър Луткенхаус, който спечели бягането на 800 метра при мъжете с лично постижение за сезона от 1:42.70 минути при дебюта си в Диамантената лига.

Следващият старт от престижната лекоатлетическа верига е на 10 юни в Осло, Норвегия.

#Диамантена лига в Стокхолм 2026 # Арманд Дуплантис

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