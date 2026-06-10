Божидар Саръбоюков ще бъде сред фаворитите на Golden Roof Challenge в Инсбрук

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков ще продължи състезателната си програма с участие в престижния турнир Golden Roof Challenge 2026 в Инсбрук, Австрия. Атрактивната надпревара, която традиционно се провежда на специално изграден сектор в центъра на града, е насрочена за 13 юни.

Състезанието включва дисциплините скок на дължина и овчарски скок при мъжете и жените и е сред най-колоритните прояви в лекоатлетическия календар.

Саръбоюков пристига в Инсбрук в отлична форма. Българинът заема третото място в световната ранглиста за сезона в скока на дължина с резултат от 8.29 метра и ще бъде сред основните претенденти за победата.

След силните си изяви в Диамантената лига, талантливият български състезател ще има възможност отново да премери сили с част от водещите скачачи в света и да затвърди впечатляващото си представяне през сезона.

Надпреварата в Инсбрук започва в 19:00 часа българско време.