Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на...
Чете се за: 01:20 мин.
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в...
Чете се за: 05:37 мин.
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат...
Чете се за: 04:52 мин.
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:27 мин.

Илия Груев: Ако продължавам така, вероятно ме очакват още по-хубави неща

Илия Груев-младши бе избран за Футболист номер 1 на България за 2025 г.

След три поредни втори места в анкетата „Футболист на годината“ в България, полузащитникът на английския Лийдс Юнайтед Илия Груев-младши най-после е на върха, след като събра 184 точки. Той изпревари Ивайло Чочев от Лудогорец, който остана втори. Кирил Десподов, който беше пет пъти на най-високото стъпало, сега е трети. Груев остана 2-и през 2022-а, 2023-а и през 2024-а година.

"Баща ми вероятно е много горд, че аз съм Футболист на годината, но и аз съм много горд и щастлив. Още не съм говорил с него. Знам, че е гледал церемонията, но сега като свърши всичко тук, ще му се обадя“, бяха първите думи на Илия Груев-младши.

„Не, в Лийдс не знаят. Дори не знаеха, че днес е церемонията, но и аз самият не знаех дали ще съм първи или не. Така че и в Лийдс сега ще видят новината. Аз просто се радвам много, че хората оценяват това, което правя в Англия във Висшата лига и го виждат. Хората си дават гласовете и това ме радва. Аз само си знам колко е трудно и през какви трудности съм минавал, за да съм тука в момента. Сега съм на 25 години и искам да продължавам да се развивам и да ставам все по-добър футболист“, каза още той.

„Горд съм с това, че играя във Висшата лига, но бих казал, че съм горд и от това как хората, семейството ми и приятелите ми виждат какво правя и също се гордеят с мене, че съм футболист на високо ниво. Но и че се гордеят с човека Илия Груев", добави играчът на Лийдс.

За целите си през започналата преди три месеца 2026-а година той каза, че се надява да върви в същата посока:

„Да, искам да продължавам. Мисля, че когато човек спечели такъв хубав трофей се амбицира да постига още по-хубави неща. Ако продължавам така и на това ниво, вероятно още по-хубави неща ще ме очакват“.

Попитан защо няма да пътува с националния отбор на турнето в Индонезия, на което тимът заминава утре, той отговори:

„Това са лични мои причини и се надявам да уважите мнението ми, че повече няма да коментирам тази тема“.

Свързани статии:

Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България
Футболистът на Лийдс получи 184 точки в допитването, в което взеха...
Чете се за: 03:45 мин.
Футболист на годината 2025 (ГАЛЕРИЯ)
Играчът на Лийдс Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
1
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
3
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
4
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
5
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
6
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Български футбол

Александър Димитров: Ще подходим максимално сериозно
Александър Димитров: Ще подходим максимално сериозно
Ивайло Чочев: Горд съм, за мен е чест да съм футболист №2 на България Ивайло Чочев: Горд съм, за мен е чест да съм футболист №2 на България
Чете се за: 02:00 мин.
Светослав Вуцов: Тази награда е най-сладката досега Светослав Вуцов: Тази награда е най-сладката досега
Чете се за: 01:07 мин.
Грешен ход за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция Грешен ход за Кирил Десподов и ПАОК в Гърция
Чете се за: 01:17 мин.
Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България
Чете се за: 03:45 мин.
Футболист на годината 2025 (ГАЛЕРИЯ) Футболист на годината 2025 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на...
Чете се за: 01:20 мин.
Лека атлетика
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията 20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
Чете се за: 05:22 мин.
По света
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат редовен достъп...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ