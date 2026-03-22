БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:20 мин.
Чете се за: 05:37 мин.
Чете се за: 04:52 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Футболистът на Лийдс получи 184 точки в допитването, в което взеха участие 86 спортни журналисти.

Слушай новината

Полузащитникът на Лийдс Илия Груев бе определен за Футболист номер 1 на България за 2025 година. Националът получи 184 точки в 65-ото издание на анкетата и за първи път в кариерата си заслужи отличието.

Подгласници на Груев станаха Ивайло Чочев и Кирил Десподов. Втори е полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев със 168 точки, а призовата тройка допълни победителят от последните четири години Кирил Десподов от ПАОК, който събра 52 точки.

Общо 86 спортни журналисти взеха участие в допитването.

Наградата за най-добър български треньор за 2025 г., която вече носи името на великия Димитър Пенев, беше спечелена от наставника на турския Гьозтепе Станимир Стоилов с 234 точки. Треньор номер 2 на България е Александър Тунчев от Арда със 127 точки, а номер 3 със 78 точки е Христо Янев, който през 2025 година води Ботев Враца и ЦСКА.

Призът "Футболистка номер 1 на България" за 2025 г. бе поделен между Николета Бойчева (Фарул) и Евдокия Попадинова (АЕК Атина). Двете събраха по 21 точки в анкетата. Лора Петрова е трета.

За десета поредна година бе връчена и специалната награда на Българската асоциация на спортните журналисти "Лъвско сърце - Трифон Иванов", която тази година е присъдена на Георги Лазаров от Черно море, който като дете губи своя слух.

Най-красив гол за 2025 г. е дело на защитника на ЦСКА Лумбард Делова срещу Септември София с удар от центъра.

Футболист номер 1 в категория "Минифутбол" е Денис Иванов. Треньор номер 1 пък е Нено Георгиев.

Най-добър чужденец в Първа лига за 2025 г. е Петър Станич от Лудогорец. Той изпревари Майкон от Левски и Леандро Годой от ЦСКА.

Най-добър вратар в Първа лига за 2025 г. е Светослав Вуцов от Левски със 73 гласа, следван от Димитър Евтимов (Ботев Враца и ЦСКА) с 4 и Леви Нтумба от Славия с 3 точки.

Най-добър защитник в Първа лига за 2025 г. е Майкон от Левски. Той има 28 гласа, втори е Кристиан Димитров с 22, а трети Кристиан Макун с 13 гласа. Всички те са съотборници в Левски.

Най-добър полузащитник в Първа лига за 2025 г. е Ивайло Чочев от Лудогорец. Той събра 54 точки, 20 са за съотборника му от Лудогорец Петър Станич, а трети е Джеймс Ето'о от ЦСКА с 8 точки.

Най-добър нападател в Първа лига за 2025 г. е Леандро Годой от ЦСКА, който прекара половината година в Берое. Той печели приза с 52 точки, Мустафа Сангаре от Левски има 8 точки, а Мамаду Диало от ЦСКА 1948 - 7.

Най-прогресиращ млад футболист за 2025 г. е Кристиян Балов от Славия. Кристиян Балов изпревари с 2 точки Петко Панайотов от ЦСКА. Трети в класацията остана защитникът на Пиза Росен Божинов.

#Футболист на годината 2025 #Футболист на годината 2026 #Илия Груев - младши #Илия Груев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Български футбол

Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 02:57 мин.
Чете се за: 01:17 мин.
Водещи новини

Чете се за: 01:20 мин.
Лека атлетика
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Чете се за: 05:22 мин.
По света
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ