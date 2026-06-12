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Вратарят на Абърдийн Димитър Митов: Алекс Фъргюсън ни надъха да спечелим Купата на Шотландия

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Спорт
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Националът говори за подкаста на Българския футболен съюз

Вратарят на Абърдийн Димитър Митов: Алекс Фъргюсън ни надъха да спечелим Купата на Шотландия
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Българският национал Димитър Митов направи любопитни разкрития в подкаста на Българския футболен съюз, връщайки лентата назад към един от най-паметните моменти в кариерата си - спечелената Купа на Шотландия с Абърдийн срещу Селтик.

Големият герой във финала, решен след изпълнение на дузпи, разказа как легендарният Алекс Фъргюсън е помогнал на отбора му да намери допълнителна мотивация преди решаващия сблъсък.

„Финали не се играят, финали се печелят“ - това било посланието на Фъргюсън към футболистите на Абърдийн чрез специално видеообръщение преди мача. Думи, които остават дълбоко в съзнанието на играчите и в крайна сметка променят историята - първи трофей за клуба след 35-годишна пауза.

„Това видео със сигурност ни даде още по-голяма мотивация да отидем и да спечелим. За мен той е най-великият треньор във футбола“, призна Митов.

Но това е само част от интересните истории, които вратарят разказа в епизода и още защо е бил аплодиран от феновете на Нюкасъл и Селтик, какви са най-силните му спомени с националния отбор на България и кои моменти са го изградили като футболист и човек.

#Димитър Митов

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