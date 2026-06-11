Станислав Генчев: Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири

Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев постави като основна цел пред "жълто-черните" за новия сезон класирането на отбора за европейските клубни турнири. Наставникът даде брифинг пред медиите на клубната база преди старта на лятната подготовка на тима.

Специалистът обясни, че освен вече обявеното първо ново лятно попълнение Богдан Костов, има още трима сигурни нови играчи, които трябва да се присъединят към "жълто-черните" през следващата седмица. Генчев уточни, че от тях двама са чужденци и един е българин.

"Нормално е клуб като нашия да иска да играе в европейските турнири. Не е лесно, но ние трябва да направим всичко възможно като селекция и подготовка, за да ги изпълним. Всички искаме да видим Ботев в европейските турнири, защото това е отбор с традиции и заслужава това нещо", категоричен бе наставникът на "канарчетата".

Георги Миланов не е едно от сигурните нови попълнения.

"Имаше един български футболист, с когото говорихме, но в последния момент той предпочете друг отбор. Всеки футболист има право на решения за неговата кариера", каза още специалистът.

Треньорът коментира отношенията си с финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов.

"Отношенията ни са професионални, дори мога да кажа и приятелски. Има доверие между нас, което е много важно, защото доверието е в основата на успеха", обясни наставникът на Ботев.

Той призна, че клубът е имал договорка с Мартин Георгиев да подпише договор във вчерашния ден, но футболистът не е пристигнал за уговорената среща.

Станислав Генчев обяви, че общо десетима футболисти ще напуснат тима, като се очаква също толкова да бъдат и привлечените играчи през лятната пауза.

"Доволен съм от четиримата футболисти, които броим за сигурни. Водим още доста разговори. Има позиции, на които е жизненоважно за нас да се подсилим. Надявам се по най-бързия начин да приключат тези разговори, защото когато дойде нов футболист, той трябва да се адаптира към отбора и изискванията на треньора, да се подготви психически и физически. Всички тези неща оказват голямо влияние и колкото по-бързо приключи селекцията, толкова по-добре. Ситуацията е такава, че България не е най-приятната дестинация. Всички чуждестранни футболисти, с които говорим, подхождат малко с недоверие и искат да проучат как са нещата", обясни още Генчев.

Подготовката на "канарчетата" ще протече изцяло на клубната база в квартал "Коматево", като има вече четири уредени контролни срещи и се търсят съперници за още две проверки.