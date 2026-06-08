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Девето място за България в отборното на Европейското по планинско бягане

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Класиране и резултати на българските атлети на европейското първенство по планинско бягане (офроуд).

Милица Мирчева
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Вторият ден (6 юни) от европейското първенство по планинско бягане в Камник, Словения излъчи шампионите на трейл дисциплината дистанцията 52 км и седем българи участваха в това тежко предизвикателство.

Класиране и резултати на българските атлети:

Жени – 52 км:
17-о място Милица Мирчева 5 часа 4 минути 41 секунди (5:04:41)
38-о място Мария Николова 5:28:55
63-о място Надежда Ангелова 6:06:32
9-о място в отборното класиране

Мъже – 52 км:
52-о място Георги Жеков 4 часа 36 минути и 19 секунди (4:36:19)
54-о място Тенчо Жеков 4:37:49
69-о място Йордан Тодоров 4:53:48
72-о място Мирослав Спасов 4:59:04

16-о място в отборното класиране

#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Милица Мирчева

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