Девето място за България в отборното на Европейското по планинско бягане

Вторият ден (6 юни) от европейското първенство по планинско бягане в Камник, Словения излъчи шампионите на трейл дисциплината дистанцията 52 км и седем българи участваха в това тежко предизвикателство.

Класиране и резултати на българските атлети:

Жени – 52 км:

17-о място Милица Мирчева 5 часа 4 минути 41 секунди (5:04:41)

38-о място Мария Николова 5:28:55

63-о място Надежда Ангелова 6:06:32

9-о място в отборното класиране

Мъже – 52 км:

52-о място Георги Жеков 4 часа 36 минути и 19 секунди (4:36:19)

54-о място Тенчо Жеков 4:37:49

69-о място Йордан Тодоров 4:53:48

72-о място Мирослав Спасов 4:59:04

16-о място в отборното класиране