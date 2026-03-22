Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж

Първи прогнозни резултати от местните избори във Франция – в Париж кметският пост заема социалистът Еманюел Грегоар с 38 процента.

Кандидатът на десницата Рашида Дати се съюзи с центристката партия на Еманюел Макрон, но не успя да прекрати 25-годишното управление на левицата. Във втория по големина град в страната Марсилия екзитполовете отново показват победа за кандидата на социалистите Беноа Паян. В Лион печелят "Зелените".

Местният вот се разглеждат като показател за настроенията в страната преди президентските избори следващата година.