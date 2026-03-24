Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата

Тайната на успеха е винаги да търсиш още грешки, разкри лекоатлетът в ефира на БНТ, който само преди два дни завоюва бронз на световното първенство в Торун.

Божидар Саръбоюков заяви, че винаги търси самокритиката в своето представяне. Само преди два дни най-добрият български състезател в скока на дължина завоюва бронза на световното първенство на закрито в Торун.

В ефира на „Денят започва“ по БНТ Саръбоюков отново подчерта, че е щастлив от спечеленото бронзово отличие и сподели какво не му е стигнало за злато на шампионата на полска земя.

„Може би надделява повече разочарованието, защото за един професионален спортист е изключително важно да направи най-вече себе си щастлив. Исках като последен старт да се направя щастлив. Да, взех медал, това беше главната цел. На такива първенства е най-важно да гледаме медала, но все пак исках да направя един по-сериозен резултат, който можех да постигна, но късметът явно не беше на моя страна. Не всичко е въпрос на късмет, но са казали, че той идва при подготвените. Трябва и да си подготвен, за да имаш късмет. Не може да скочиш много без тренировки и само с късмет, но тази е много деликатна дисциплина. Има един фаул, който може да го настъпиш и опитът ти изобщо да не се зачита. Може да си отзад и да скочиш много, но го измерват по-малко, защото се мери отново от фаула. Бях изключително добре физически и го показах, но единствено това ми попречи за златото“, започна той.

Лекоатлетът говори и за промените, които е направил спрямо своята подготовка за новия сезон.

Моите резултати се дължат на менталната промяна, все пак ставам и по-голям с възрастта. Подготвям се физически изключително добре. Смятам, че оттам идват вече резултатите, но главната причина за тях е на психическа основа.“

Всеки е индивидуален сам по себе си. Това, което съм слушал на други спортисти, някои от тях са много самоуверени, което няма лошо, но аз винаги търся критиката в нещата, защото за мен това е тайната на успеха – винаги да търсиш още грешки. Ако всичко е перфектно и скачам само толкова, значи това е максимумът на моето развитие“, добави скачачът.

Талантливият българин разкри и кой е бил неговият пример.

„Като малък съм гледал доста големи имена в леката атлетика. Първоначално започнах с високия скок. Моят най-голям пример е Мутас Баршим, той е легенда във високия скок. Няколко пъти съм казвал, че в България Тихомир Иванов изключително много ме е стимулирал като име, за да започна професионално. За мен човекът, който ме научи и възпита на всичко това, е моят треньор в лицето на Димитър Карамфилов“, сподели лекоатлетът.

Родният лекоатлет разкри и какви са плановете за подготовка преди следващите предизвикателства през сезона.

Ще заминем в Испания на лагер за един месец, после ще направим същото в Турция. Аз не си падам по лагерите, за първи път ще направя два лагера един след друг, но най-ми е хубаво, когато тренирам в моята родина и най-вече в собствения град – Харманли. Там ми е най-спокойно, знаем всичко и така съм свикнал, но може и лагерите да ми се отразят добре. Когато бях по-малък, условията за тренировки бяха доста тежки, но смята, че това ме изгради като човек и състезател, защото е много лесно да търсим оправдания. Тежките условия понякога изграждат истинския състезател, но след това благодарение на нашата кметица Мария Киркова и на цялата подкрепа от моите съграждани се направи изключителна спортна база, която в момента поне за мен е една от най-добрите в България. Имаме изключителна зала и стадион за подготовка. Имаме абсолютно всичко, което трябва на един лекоатлет.“

Той говори и за конкуренцията, в която се намира с Матия Форлани.

Има я закачката между нас двамата. Усеща се, когато сме на пистата. Пускаме си по-странни погледи с него, отколкото с другите конкуренти, защото сме израснали от малки двамата. Имаме един и същ път. И двамата се занимаваме с висок скок, след това започваме с дългия в една и съща година. И двамата вървим заедно горе-долу. Усещам се, че започвам да го настигам, сигурен съм, че в скоро време ще покажа успехите, които постигна и той", каза още българинът.

„Границата в един момент вече е в главата, а не толкова във физическите данни, особено в дългия скок, защото той е техника. С него можеш да изпипаш много неща, за да стигаш повече и повече. Трудно е там да се направят извънземни неща, защото световният рекорд е изключително висок“, отбеляза Сарабоюков.

Повече от гостуването на Божидар Саръбоюков гледайте във видеото!

Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех
Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех
Щастлив съм по-скоро, но не и с изпълнен дълг, заяви лекоатлетът...
Чете се за: 02:02 мин.
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Топатлетът ни взе бронза с резултат от 8.31 м.
Чете се за: 01:20 мин.
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
1
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
2
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
3
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
4
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
5
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
6
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
3
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Още от: Видео

Гледайте по БНТ 3 гигантския слалом в Лилехамер, който ще реши ребуса в дисциплината
Гледайте по БНТ 3 гигантския слалом в Лилехамер, който ще реши ребуса в дисциплината
Петя Неделчева: Европейската титла е исторически успех за България Петя Неделчева: Европейската титла е исторически успех за България
Чете се за: 02:15 мин.
Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева
Чете се за: 01:12 мин.
Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал
Чете се за: 02:12 мин.
Димитър Карамфилов: Лимитът на Божидар Саръбоюков е доста по-висок Димитър Карамфилов: Лимитът на Божидар Саръбоюков е доста по-висок
Чете се за: 01:10 мин.
Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех Божидар Саръбоюков: Надявам се това да е малката стъпка към големия успех
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.
Спорт
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Барел петрол отново над 100 долара Барел петрол отново над 100 долара
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Разследването за фалшиви пари и кокаин води до Пазарджик, открити...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Избори 2026: Днес е крайният срок за подаване на заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
