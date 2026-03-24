Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал

Имах нужда от тази увереност, каза още лекоатлетката, която финишира осма на световното в тройния скок.

Александра Начева не скри своето задоволство от представянето си на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун. Състезателката финишира на осмо място в тройния скок, но вече гледа към бъдещето и нейната настройка е да спечели медал от шампионата на Стария континент в Бирмингам по-късно тази година.

На прибиране на родна земя Начева разкри как се чувства след дългото отсъствие на пистата.

Спортистите сме малко странни същества, винаги гоним някакъв максимум и перфекционизъм. В началото на сезона си казах, че е просто уникално постижение за мен след тежкия ми период дори достигането до световното първенство. Когато бях сигурна, че ще участва, вече започна желанието да се класирам в Топ 8. След подсигуряването на място сред осемте най-добри започна дойде желанието и за нещо повече. Нямах очаквания, исках да покажа един хубав резултат и мисля, че го постигнах“, сподели тя.

Лекоатлетката говори още и за това как се чувства ментално.

Имах нужда от тази увереност, цифрата е много близо, когато говорим за 13-ти и 14-ти резултат, но психически разликата е огромна. 13.97 метра ми звучеше много неприятен резултат за започване на подготовка за летния сезон и исках да е над 14 метра. Когато скачаше на пистата деветата и аз треперех дали ще остана осма, тогава се насладих най-много и бях уникално щастлива. Такава емоция не съм изпитвал от много време, жадувам вече за лятото и шампионата в Бирмингам. Няма как да не мисля вече за медал, защото преди мен остана само сръбкинята. Гоня медалите“, заяви Начева.

Повече от интервюто с Александра Начева гледайте във видеото!

