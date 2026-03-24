Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран

Пет месеца след мащабната евакуация на жителите в русенското село Николово заради компрометирана дига на езерото в местността Липник, пътят от населеното място към лесопарка все още е затворен. Работата на терен продължава. Въпреки това до дни се очаква достъпът вече да е свободен и да бъде въведена временна организация на движение в района. На какъв етап са ремонтните дейности?

От Община Русе уверяват, че състоянието на съоръжението позволява постепенно възстановяване на движението.

Инж. Здравка Великова,зам.-кмет на Община Русе: „Към момента състоянието на дигата е устойчиво. Направени са геологическите проучвания. Доказват, че тялото на стената е в добро техническо състояние. Увреждане има само по сухия откос на дигата и то само повърхностно отмиване. Така че техническото състояние позволява да направим организация на движението, да пропускаме лекотоварен трафик.“

Вече са изпълнени редица мерки за укрепване на съоръжението.

"В момента е завършена отводнителната система, направен е линеен отток, който да отбира повърхностните води и да възпрепятства тяхното отиване към дигата, за да не продължи подмиването.“

Директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе Георги Игнатов добави, че на този етап няма да бъде изградена светофарна уредба.

Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе: „Временното организационно движение ще бъде чрез поставени на ограничителни знаци, т.е. ограничаване на скоростта и тонажа. Преминаването ще бъде само по една лента.“

Предвиден е и засилен контрол и изграждане на видеонаблюдение.

