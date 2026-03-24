БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ремонтът на дигата край село Николово продължава, пътят още е блокиран

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Запази

До дни се очаква достъпът вече да е свободен и да бъде въведена временна организация на движение в района

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пет месеца след мащабната евакуация на жителите в русенското село Николово заради компрометирана дига на езерото в местността Липник, пътят от населеното място към лесопарка все още е затворен. Работата на терен продължава. Въпреки това до дни се очаква достъпът вече да е свободен и да бъде въведена временна организация на движение в района. На какъв етап са ремонтните дейности?

От Община Русе уверяват, че състоянието на съоръжението позволява постепенно възстановяване на движението.

Инж. Здравка Великова,зам.-кмет на Община Русе: „Към момента състоянието на дигата е устойчиво. Направени са геологическите проучвания. Доказват, че тялото на стената е в добро техническо състояние. Увреждане има само по сухия откос на дигата и то само повърхностно отмиване. Така че техническото състояние позволява да направим организация на движението, да пропускаме лекотоварен трафик.“

Вече са изпълнени редица мерки за укрепване на съоръжението.

"В момента е завършена отводнителната система, направен е линеен отток, който да отбира повърхностните води и да възпрепятства тяхното отиване към дигата, за да не продължи подмиването.“

Директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе Георги Игнатов добави, че на този етап няма да бъде изградена светофарна уредба.

Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ към Община Русе: „Временното организационно движение ще бъде чрез поставени на ограничителни знаци, т.е. ограничаване на скоростта и тонажа. Преминаването ще бъде само по една лента.“

Предвиден е и засилен контрол и изграждане на видеонаблюдение.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

#село Николово #Русе #дига #ремонт

Последвайте ни

Още от: У нас

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ