Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните

Заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за днес в Хасково. Причината е усложнената обстановка със заразни болести при едри и дребни преживни животни в Гърция и Кипър.

В южната ни съседка има огнища на шарка по овцете и козите, а в Кипър - на шап. Целта на заседанието в областна администрация Хасково е да се набележат мерки за превенция срещу опасните заболявания.

Преди дни от Агенцията по храните съобщиха, че е създаден Национален оперативен кризисен щаб, а на границата се извършва строг контрол на преминаващите животни и пратки.