Опит за търговия с вот преди частичните местни избори за кмет в село Подайва

Полицията в Исперих е задържала двама мъже на 63 и 33 години, които заедно с още шестима души са посетили БДС-Исперих и са платили таксите им за издаване на нови лични карти. От събраните до момента доказателства става ясно, че търговците на гласове са предложили имотна облага на хората, за да гласуват за определен кандидат за кмет на село Подайва. По случая са образувани три досъдебни производства.

Трима са кандидатите за кмет на селото. За поста се борят Февзи Халил от коалиция ПП–ДБ, Мехмед Хасан от ГЕРБ и Керим Ахмед от ДПС. На частичните местни избори в неделя в селото ще се гласува в две избирателни секции.