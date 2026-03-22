Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия печели парламентарния вот в Словения

Първи официални резултати от парламентарните избори в Словения – на първо място се нарежда дясната Словенска демократическа партия с малко над 29%.

Резултатите са при преброени 45% от изборните бюлетини. Това става след обрат от екзитполовете, които показваха победа с малка преднина за Управляващото "Движение Свобода“ на премиера Роберт Голоб. Популисткият десен лидер Янез Янша е бивш премиер на страната, който е в опозиция.

Резултатът от вота се разглежда като знак за политическите настроения в Европа.