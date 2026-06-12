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Прокуратурата и Община Царево в спор за терени край плаж „Бутамята“, казусът отива в съда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Прокуратурата и Община Царево в спор за терена край плаж "Бутамята", като казусът ще влезе в съда. Държавното обвинение предложи на Общинския съвет в Царево да отмени решението за отдаването под наем на четири общински имота за разполагане на каравани и кемпери, защото два от терените са частна общинска собственост и не могат да бъдат отдавани под наем и не са изпълнени задължителните екологични процедури. От Община Царево възразяват, че решението е взето още през февруари, изпратено е за контрол до Областната управа и прокуратурата и няма постъпили възражения. От прокуратурата обясняват, че след промените в Конституцията правомощията ѝ в тази сфера са ограничени. От общината са категорични, че процедурата е законосъобразна, а на фирмата, спечелила търга, все още не е издадено разрешение за дейност, като са наложени два акта от РИОСВ и местната управа за нарушения.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: “Ако не се стигне до решение от самия Общински съвет, Окръжната прокуратура в Бургас ще протестира това решение пред Административния съд в Бургас. Съдът ще реши дали сме прави, а ние сме категорични, тъй като законът не разрешава тази дейност.“

Марин Киров, кмет на Община Царево: “Твърди се, че имоти частна общинска собственост не могат да бъдат отдавани под наем, което всъщност не отговаря на Закона за общинската собственост. Не разбираме само защо 5 месеца по-късно институциите, които е трябвало да упражнят контрол, не са го направили. Община Царево и Общински съвет са готови да защитят позицията си в Административен съд.”

# Царево #плаж "Бутамята" #къмпинг

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