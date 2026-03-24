Тръмп продължава да настоява, че е имал "продуктивни" разговори с Техеран

САЩ и Иран с противоречиви версии за преговори между двете страни за възможен край на конфликта. Според Доналд Тръмп има диалог. Според иранската страна това не е така. Американското издание Аксиос цитира израелски източник, според който, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, са в контакт с представители в Техеран. Твърди се, че разговорите се водят с председателя на иранския парламент Мохамад Галибаф, но самият той определи съобщенията като "фалшива новина". Размяната на удари продължава. Според ирански медии, след въздушна атака през изминалата нощ са загинали най-малко 6 души.

Президентът Доналд Тръмп продължава да настоява, че е имал "продуктивни" разговори с Техеран и за това е отложил ударите по ирански електроцентрали.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Проведохме много, много сериозни разговори, ще видим докъде ще ни отведат. Имаме съгласие по почти всички точки. Може би това не се е разбрало. Защото знаете, че комуникацията е много трудна. ... Ако продължи така, ще бъде сложен край на този проблем, на този конфликт."

Мохамад Галибаф - председател на парламента на Иран: "Не се водени преговори със Съединените щати, използват се фалшиви новини, за да се манипулират финансовите и петролните пазари, и за да могат Съединените щати и Израел да се измъкнат от блатото, в което са попаднали."

В Аксиос се появи информация, че именно с Галибаф са говорили американски представители. По информация на CBS News, чрез посредници от Египет, Пакистан и Турция, Техеран е получил условия за "потенциално начало на преговори". Според "Уолстрийт Джърнъл", иранската страна има редица изисквания за прекратяване на бойните действия. Сред тях заплащане на такса за преминаване през Ормузкия проток, закриване на американските бази в Персийския залив и компенсации за нанесените по време на войната щети. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, има възможност за край на войната.

Бенямин Нетаняху - министър-председател на Израел: "Президентът Тръмп вярва, че има възможност да се използват постиженията на нашата армия и на американските военни, за да се постигнат целите на войната чрез сделка - сделка, която да запази жизненоважните ни интереси. В същото време продължаваме да нанасяме удари в Иран и Ливан."

Най-малко шест души бяха ранени след атака с иранска ракета по Тел Авив.

Мики Дейвид - началник "Гражданска защита": "От това, което разбрахме, става дума за директно попадение с ракета земя-земя в пространство между две сгради. За радост, няма директно поразена сграда, но от ударните вълни са сериозно засегнати три здания."

По информация на ирански медии най-малко шестима са убити при атака срещу Табриз, град в южната част на Иран. Според базирана в САЩ неправителствена организация за защита на човешките права, от началото на войната в края на февруари, в Ислямската република са загинали най-малко 3 200 души.

