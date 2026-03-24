Петя Неделчева: Европейската титла е исторически успех за България

Част от националните състезателки по бадминтон, които спечелиха историческа първа титла за България на Европейското отборно първенство в Истанбул през февруари, гостуваха в студиото на предаването „100% будни“ по БНТ. На финала българките победиха абсолютния фаворит и хегемон през последните години – Дания.

„Те не бяха губили от 12 години финала при жените, прекъснахме им серията. Мисля, че още от моя първи мач и след сингъла на Стефани (Стоева) до някаква степен всички знаехме, че сме европейски шампиони. Оставаше мач на двойки на сестрите, бяхме фаворит в него. От този момент в нашия отбор започнахме да мислих как, може би, ще станем европейски шампиони“, сподели Калояна Налбантова.

Капитанът Петя Неделчева също сподели как е изживяла историческия триумф.

„Нашият отбор е изграден от три по-силни състезателки, другите са по-млади. Лидерките сестри Стоеви успяха да поведат отбора. Калояна Налбантова също изигра нейните срещи на максимум. На състезанието в Истанбул показахме, че сме отбор, който може да се бори. Никой не очакваше да спечелим първо на полуфинала, камо ли финала срещу Дания. Те (Дания) имат състезателки в топ 20 на ранглистата на сингъл. На хартия датчанките бяха фаворитки. Това, което постигнахме е нещо изключително. Изключително важна беше първата среща на Калояна Налбантова“, коментира капитанът Неделчева.

„По принцип бадминтонът е индивидуален спорт, всеки се бори в неговата дисциплина. Когато се събираме като отбор даваме максимума от себе си. Отборът ни е много по-млад, сформиран е добре“, добави Неделчева.

