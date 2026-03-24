Млад футболист е с черепно-мозъчна травма след грозен инцидент между Марица и Асеновец при юношите

Само преди два дни поредният грозен инцидент беляза българския футбол, този път между отборите на Марица и Асеновец 1922 при юношите до 17 години в Пловдив. По време на мача футболист на асеновградския отбор рита вратаря на пловдивчани, вследствие на което 17-годишното момче е получило сериозна черепно-мозъчна травма и е хоспитализиран.

Ръководството на Асеновец 1922 незабавно е освободила играча, позволил си по този начин да нарани противник.

Йордан Влашки разкри каква е ситуацията със състоянието на пострадалия Георги, както и какво се очаква оттук-нататък. В ефира на „Денят започва“ по БНТ президент на Марица Пловдив смята, че въпросният инцидент е провокиран от агресия, която няма нищо общо с футбола.

„Георги продължава да бъде в болничното заведение, където е оставен под наблюдение. Днес се очаква да бъде направен втори скенер, всички се надяваме състоянието му да бъде добро и резултатите да са абсолютно положителни за него, за да се върне за домашно лечение. Постоянно съм в контакт с неговите близки за всичко, което се случва около него.“

Той даде и своето мнение относно грозната случка, разиграла се в хода на двубоя.

„Аз не бях на самата среща, но комуникирах с треньорите и съм гледал записите. Абсолютно нищо не е било подтикнато, за да се случи тази ситуация. Това е акт на абсолютна съзнателна агресия, което няма нищо общо с футбола, спорта и ценностите, които ние възпитаваме и самият спорт възпроизвежда около децата, каза Влашки.

Отношение по темата взе и Станислав Кехайов. Президентът на Асеновец 1922 осъди постъпката на провинилия се футболист и сподели, че е потресен от нея.

„Напълно нормално е да реагираме толкова бързо. Ние учим децата на коренно-различни неща, всички сме минали през този спорт. Трябва да изграждаме дисциплина, нашите треньори показват всичко, което е необходимо на децата като възпитание и дисциплина. Аз съм потресен от постъпката на въпросното момче и всеки един отговорник на спортни клубове трябва да реагира по този начин. Поднасям извинения и към пострадалото дете, ние също поддържаме постоянен контакт с неговото семейство. Пожелаваме му да се възстанови най-бързо и да се върне на терена. Имаме перфектни отношения с футболен клуб Марица, нямам обяснение за въпросната постъпка“, заяви Кехайов.

За инцидента говори и Васил Богданов. Треньорът на Асеновец 1922 също бе разочарован от деянието на неговия футболист и я окачестви като недопустима, независимо от емоциите.

„Каквото прецени Дисциплинарната комисия към БФС. Пак казвам, ние не толерираме такова поведение. Футболът е спортен инструмент, чрез който да възпитаваме децата на отговорност, честност и спортсменство. В тази ситуация първо нарушаването на правилата, а после последвалата реакция, която е недопустима, независимо емоциите, които се допускат в играта…Потресен съм, такова нещо не е имало никога. Никога не съм виждал подобна агресия от него. Не мога да кажа как е провокирана тя“, каза Богданов.

