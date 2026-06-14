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Роберто Манчини е все по-близо до завръщане начело на Италия

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Спорт
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Бившият селекционер на „адзурите“ се раздели с Ал Сад и отвори вратата за нов мандат в националния отбор

роберто манчини все близо завръщане начело италия
Снимка: БГНЕС
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Роберто Манчини официално прекрати престоя си в катарския Ал Сад и вече е свободен да поеме ново предизвикателство. Решението на италианския специалист незабавно засили спекулациите за завръщането му начело на националния отбор на Италия.

В специално видеообръщение Манчини благодари на ръководството, феновете и футболистите на Ал Сад за подкрепата през изминалия сезон. Той подчерта, че успехът в шампионата е бил резултат от общите усилия на целия клуб и отправи специални пожелания към националния отбор на Катар преди участието му на Световното първенство.

"Благодаря на всички играчи за професионализма и отдадеността. Ще запазя тези спомени завинаги в сърцето си“, заяви Манчини при раздялата си с клуба.

Освобождаването му от договорни ангажименти дава възможност на Италианската футболна федерация да ускори преговорите за неговото завръщане на пейката на „адзурите“. Постът остана вакантен след напускането на Дженаро Гатузо, който не успя да класира отбора за Мондиал 2026.

Манчини вече веднъж изведе Италия до голям успех, след като спечели европейската титла през 2021 година. Именно поради това мнозина на Апенините виждат в негово лице най-подходящия човек за рестартиране на националния тим и връщането му сред водещите сили в световния футбол.

#Национален отбор на Италия по футбол #Роберто Манчини

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