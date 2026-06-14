Джон Макгин: Знаем на какво сме способни

Героят за Шотландия при успеха с 1:0 над Хаити Джон Макгин смята, че отборът все още не е разгърнал пълния си потенциал на Световното първенство по футбол.

Халфът на Астън Вила реализира единственото попадение в срещата и донесе ценни три точки на своя тим в първия мач от група С. След равенството 1:1 между Бразилия и Мароко по-рано през деня шотландците оглавиха временното класиране.

"Хубавото е, че имаме още предавки. Знаем, че можем да играем по-добре и трябва да го покажем в следващите мачове“, заяви Макгин след двубоя.

Полузащитникът обърна внимание и на представянето в защита срещу Хаити, който традиционно разчита на атакуващия си потенциал.

"Те отбелязват много голове и са опасен отбор в предни позиции. Затова беше изключително важно да запазим суха мрежа. Това ни дава увереност за следващите срещи“, каза още той.

Макгин призна, че предстоящите двубои срещу Бразилия и Мароко ще бъдат сериозно изпитание за шотландците, но вярва, че отборът може да бъде конкурентен.

"Това са състави от топ 10 на световната ранглиста. Познаваме качествата им и вероятно ще трябва да бъдем търпеливи и да търсим възможностите си на контраатака. Знаем какъв е залогът“, коментира футболистът.

Авторът на победното попадение не скри радостта си от решаващия момент в мача, въпреки че призна, че голът няма да остане сред най-красивите в кариерата му.