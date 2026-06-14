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Реал Мадрид е на крачка от привличането на Марк Кукурея

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Спорт
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Испанският национал вече е дал съгласието си за трансфер на „Сантиаго Бернабеу“, а сделката с Челси се очаква да бъде финализирана след Мондиал 2026

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Снимка: БГНЕС
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Реал Мадрид е постигнал принципно споразумение с Челси за трансфера на левия защитник Марк Кукурея, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Макар към момента договорката между двата клуба да е само устна, сделката е в напреднала фаза и се очаква да бъде завършена след края на световното първенство.

Според информацията самият футболист също е дал съгласието си да облече екипа на испанския гранд. Ръководството на „кралския клуб“ разглежда Кукурея като ключово попълнение за укрепване на защитната линия преди новия сезон.

Поради ангажиментите си с националния отбор на Испания на Мондиал 2026, 27-годишният бранител ще довърши участието си на турнира, преди трансферът да бъде официализиран.

Кукурея е продукт на школата на Барселона, но записва само един официален мач за първия тим на каталунците. След периоди в Ейбар, Хетафе и Брайтън той премина в Челси, където прекара последните четири сезона.

С лондонския клуб испанецът спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, а добрите му изяви през последните кампании го превърнаха в един от най-търсените леви защитници в европейския футбол.

Ако трансферът бъде финализиран, Кукурея ще се превърне в поредното сериозно попълнение на Реал Мадрид в опита на клуба да подсили състава си след края на световното първенство.

#Реал Мадрид ФК #Марк Кукурея

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