Борба с тулеркулозата - седмица на отворените врати и безплатните прегреди

На 24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата. В много от специализираните болници в цялата страна организират Седмица на отворените врати и безплатни прегледи за туберкулоза.

Отделението по пневмология и фтизиатрия в многопрофилната болница в Кюстендил е едно от десетките лечебни заведения в страната, които тази седмица се включват в кампанията на Министерството на здравеопазването и до петък ще организират безплатни прегледи за туберкулоза.

Инициативата е ежегодна и провежда всяка година през месец март. Пез 2026 минава под мотото "Ние можем да спрем туберкулозата".

