Окръжен съд - Варна спря наказателното производство по делото срещу Благомир Коцев

Във Варненския окръжен съд се проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев, двама общински съветници, бизнесмен от града и вече бивш ПР експерт в общината.

Те са обвинени за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. Тъй като двама от обвиняемите са кандидати за народни представители, съдът реши делото да продължи след обявяването на резултатите от предсрочните парламентарни избори. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева заяви, че обвинението е неясно и противоречиво и поиска да се разгледа размерът на паричната гаранция на кмета на Варна, която е 200 00 лева.

Защитниците на останалите обвиняеми поискаха делото да се върне на прокуратурата.

Съдът реши, че мерките за неотклонение на обвиняемите остават същите.

Кметът на Варна и трима от другите обвиняеми бяха арестувани на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията.