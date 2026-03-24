Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и...
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна...
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Румънското правителство отложи обявяването на кризисна ситуация в страната заради горивата

Емилия Запартова
Правителството на Румъния отложи обявяването на кризисна ситуация днес, след като Икономическият и социален съвет не даде становище за пазара на горива.

Кабинетът на дясноцентриста Илие Боложан иска да въведе защитни мерки за период от 6 месеца. Правителството ограничава търговската надценка до максимум 50% от средната търговска надценка, регистрирана през миналата година. Така се спират потенциални спекулации.

Намалява се и съдържанието на биогорива в бензина от 8 на 2%, а износът на горива се ограничава.

Според румънски медии министърът на енергетиката Богдан Иван е настоявал за намаляване както на ДДС, така и на акцизите върху горивата. Министърът на финансите и премиерът обаче са заявили, че мярката трябва да бъде отложена и приложена, само ако цените на горивата достигнат 2 евро и 16 евроцента за литър. Цената на един литър стандартен дизел в момента е 1 евро и 96 евроцента.

Забелязва се интерес от страна на съседите ни от Румъния към бензиностанциите около "Дунав мост" от хора, които регулярно пътуват по работа в България и предпочитат да заредят автомобилите си по-евтино тук.

ТОП 24

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
1
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
2
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
3
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти,...
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
4
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина
5
22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
6
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
2
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
3
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
6
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...

Още от: Балкани

22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина
22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина
В Румъния ограничават износа на горива за 6 месеца В Румъния ограничават износа на горива за 6 месеца
Чете се за: 02:47 мин.
Снежни бури в Югоизточна Турция, няма достъп до повече от 100 населени места Снежни бури в Югоизточна Турция, няма достъп до повече от 100 населени места
Чете се за: 01:07 мин.
Сълзотворен газ, водни оръдия и сблъсъци по време на антиправителствен протест в Албания Сълзотворен газ, водни оръдия и сблъсъци по време на антиправителствен протест в Албания
Чете се за: 00:52 мин.
Започна делото за жп катастрофата в Гърция през 2023 г., която отне живота на 57 души Започна делото за жп катастрофата в Гърция през 2023 г., която отне живота на 57 души
Чете се за: 00:37 мин.
Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10% Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10%
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената зона в София
Окончателно: ВАС спря повишаването на цените на синята и зелената...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива? 1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Продължават противоречията има ли...
Чете се за: 04:25 мин.
Близък изток
Нова схема: Амбулантни търговци от Румъния мамят възрастни хора с...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
За първи път учени от ЦЕРН ще транспортират антиматерия с камион
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Маски на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов откриха в...
Чете се за: 01:45 мин.
Галерия
