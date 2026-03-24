Цената на газа: "Българгаз" предлага увеличение с 5% през април

Държавната компания "Булгаргаз" потвърди прогнозата си за поскъпване на синьото гориво от април с 5 на сто. Дружеството обяви, че има достатъчно количества и към момента няма притеснения за случващото се на международния пазар. От комисията за енергийно и водно регулиране обаче са притеснени заради увеличението на цената на газа на международните борси с 80 на сто и очакват това да доведе до по-високи цени на парното и тока от юли. Вчера най-големите бизнес организации настояха за компенсации заради високите цени на тока и покачващата се цена на газа.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "За да могат енергийните пазари да се нагодят към новата ситуация - независимо дали спира, удължава се, смекчава се, ние върху това не можем да влияем, отнема период поне около година. Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето. Каргата са закупени на по-ниски цени и те пътуват към съответните държави, но в момента, в който свършат ще се прилагат по високите цени."

Веселин Синабов, изп. директор на "Булгаргаз": "Както знаете"Булгаргаз" сключва годишни договори със своите клиенти. На база тези договори "Булгаргаз" заявява необходимите количества заявени в тях. В тази връзка към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата по сключените договори."

Таско Ерменков, член на КЕВР: "Радвам се, че "Булгаргаз" е намерил възможност и продължаваме да удържаме цени, които да не кажа благоприятни, но най добрите в Европа на регулирания пазар. И се надявам това нещо да успеем да го удържим до към юни месец."

Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори: "Ако електропроизводителите направят едни свръхпечалби и ако изсмучат цялата финансова мощ на предприятията, то ще загинат предприятията и ще остане само електроенергетиката."