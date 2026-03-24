БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Чете се за: 03:12 мин.
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цената на газа: "Българгаз" предлага увеличение с 5% през април

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

цената природния газ март повишава процент реши кевр
Слушай новината

Държавната компания "Булгаргаз" потвърди прогнозата си за поскъпване на синьото гориво от април с 5 на сто. Дружеството обяви, че има достатъчно количества и към момента няма притеснения за случващото се на международния пазар. От комисията за енергийно и водно регулиране обаче са притеснени заради увеличението на цената на газа на международните борси с 80 на сто и очакват това да доведе до по-високи цени на парното и тока от юли. Вчера най-големите бизнес организации настояха за компенсации заради високите цени на тока и покачващата се цена на газа.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "За да могат енергийните пазари да се нагодят към новата ситуация - независимо дали спира, удължава се, смекчава се, ние върху това не можем да влияем, отнема период поне около година. Аз съм изключително притеснен какво се случва с новите цени на парното в София и с цените на тока. Тъй като виждаме изменението на цените на петрола се отразява моментално на колонките, при газа нещата се случват отложено във времето. Каргата са закупени на по-ниски цени и те пътуват към съответните държави, но в момента, в който свършат ще се прилагат по високите цени."

Веселин Синабов, изп. директор на "Булгаргаз": "Както знаете"Булгаргаз" сключва годишни договори със своите клиенти. На база тези договори "Булгаргаз" заявява необходимите количества заявени в тях. В тази връзка към настоящия момент сме подготвени и сме обезпечили количествата по сключените договори."

Таско Ерменков, член на КЕВР: "Радвам се, че "Булгаргаз" е намерил възможност и продължаваме да удържаме цени, които да не кажа благоприятни, но най добрите в Европа на регулирания пазар. И се надявам това нещо да успеем да го удържим до към юни месец."

Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори: "Ако електропроизводителите направят едни свръхпечалби и ако изсмучат цялата финансова мощ на предприятията, то ще загинат предприятията и ще остане само електроенергетиката."

Последвайте ни

ТОП 24

Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
1
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се оказа капан
2
Строителна бригада - фантом: Как изгодна оферта за саниране се...
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
3
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
4
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
5
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и...
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево и са го върнали на собственичката
6
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
3
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
4
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Още от: Икономика

Барел петрол отново над 100 долара - съмнения за спекуалции на борсите
Барел петрол отново над 100 долара - съмнения за спекуалции на борсите
Анализ на Фискалния съвет: България може да вдигне лимита за плащания в брой до 10 000 евро Анализ на Фискалния съвет: България може да вдигне лимита за плащания в брой до 10 000 евро
Чете се за: 02:45 мин.
Бойко Синапов: България е един разграден двор за некачествени храни Бойко Синапов: България е един разграден двор за некачествени храни
Чете се за: 01:42 мин.
Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април? Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април?
Чете се за: 00:42 мин.
Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията
Чете се за: 00:55 мин.
Подобрява ли се финансовата грамотност на българите? Подобрява ли се финансовата грамотност на българите?
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ и при какви условия?
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ и при...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори Войната в Близкия изток: Вашингтон и Техеран с противоречиви версии за преговори
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Барел петрол отново над 100 долара
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Цената на газа: С колко точно ще поскъпне синьото гориво през април?
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В разгара на пролетта - наслада за очите и небцето
Чете се за: 00:32 мин.
Азия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ