КЕВР няма да допусне необосновано увеличение на цените на тока и парното

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подчертава, че няма да допусне необосновано увеличение на цените на електроенергията и на топлинната енергия. В позиция от регулатора допълват, че ще бъде прилаган балансиран и консервативен подход с цел потребителите на услуги да бъдат предпазени от резки ценови скок.

Комисията ще изпълни своята регулаторна функция и ще гарантира справедливи цени на услугите, което е нейно законово задължение, пише в позицията.

"Водещи фактори за регулатора при ценообразуването са обективно доказаните икономически параметри, от една страна, а от друга – гарантирането на достъпност на цените за потребителите, т.е. с възможността те да ги заплащат. Когато цените на услугите са непосилни за потребителите това не е в интерес и на самите дружества, защото те изпадат във финансови затруднения и няма да могат да функционират. По тази причина енергийните дружества следва да полагат необходимите усилия да оптимизират разходите си и по този начин да подобряват своята ефективност и пазарно присъствие", допълват от КЕВР.

Комисията публикува и предложенията на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и в сектор "Топлоенергетика" за регулаторния период 1.07.2026 – 30.06.2027 г.

От КЕВР припомнят, че след получаването на всички ценови предложения ще започне анализи на всяко едно от тях, след което ще бъдат изготвени доклади. В тях регулаторът ще обоснове своите предложения за цени, основани на обективни икономически фактори и най-висока ефективност на дружествата.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност, ценовите предложения на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания с участието на всички заинтересовани страни в началото на юни, а окончателните решения ще бъдат взети на 1 юли.

По-рано днес от институцията на омбудсмана изразиха категорично несъгласие с предложеното от "Топлофикация София" ЕАД рязко поскъпване на цената на топлинната енергия с близо 30%.

"Подобен ръст е непосилен за хиляди домакинства, които и в момента са под сериозен финансов натиск", пише омбудсманът Велислава Делчева до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.