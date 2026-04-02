Кампания преди Великден: КЗП започва засилени проверки

Комисията за защита на потребителите започна провеждането на Великденска кампания преди празниците и към установяване на евентуално необосновано повишаване на цените на традиционни хранителни стоки.



Правилното обозначаване на цените, включително задължението за двойно обозначаване в лева и евро при търговията на пазари и сергии също ще се проверяват.

Проверките обхващат широк кръг търговски обекти – хранителни магазини, пазари, сергии и големи търговски вериги, предлагащи продукти, свързани с Великден. Под наблюдение са цените на агнешко месо, яйца, козунаци, пресни зеленчуци, брашно, захар, мая и бои за яйца. Контрол се осъществява и по отношение на правилното обозначаване на цените, включително задължението за двойно обозначаване в лева и евро при търговията на пазари и сергии.

На проверените търговци е предоставен кратък срок да обосноват цените си, като при установяване на необосновани увеличения ще се пристъпва към налагане на санкции.

Контролните действия на Комисията продължават, като напомняме на търговците, че всяко увеличение на цените, което не е обосновано с обективни икономически фактори, ще бъде предмет на засилен контрол и ще води до прилагане на предвидените в Закона за въвеждане на еврото в Република България мерки и санкции, съобразно установената практика.

До момента, за целия срок на прилагането му, в КЗП са извършени 8 804 самостоятелни проверки и още 1 204 съвместни инспекции с други контролни органи, като за установените нарушения са съставени 863 акта, сключени са 264 споразумения, а наложените до момента санкции надхвърлят - 1 000 000 евро. Административно-наказателните производства продължават и към момента.