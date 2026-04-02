Кампания преди Великден: КЗП започва засилени проверки

Комисията за защита на потребителите започна провеждането на Великденска кампания преди празниците и към установяване на евентуално необосновано повишаване на цените на традиционни хранителни стоки.

Под наблюдение са агнешкото месо, яйцата, козунаците, пресните зеленчуци и други основни продукти. Правилното обозначаване на цените, включително задължението за двойно обозначаване в лева и евро при търговията на пазари и сергии също ще се проверяват. До момента, за целия срок на прилагането на Закона за въвеждане на еврото, в КЗП са извършени над 8 800 самостоятелни проверки и над 1 200 съвместни инспекции с други контролни органи, а наложените до момента санкции надхвърлят - 1 млн евро.

Проверките обхващат широк кръг търговски обекти – хранителни магазини, пазари, сергии и големи търговски вериги, предлагащи продукти, свързани с Великден. Под наблюдение са цените на агнешко месо, яйца, козунаци, пресни зеленчуци, брашно, захар, мая и бои за яйца. Контрол се осъществява и по отношение на правилното обозначаване на цените, включително задължението за двойно обозначаване в лева и евро при търговията на пазари и сергии.

На проверените търговци е предоставен кратък срок да обосноват цените си, като при установяване на необосновани увеличения ще се пристъпва към налагане на санкции.

Контролните действия на Комисията продължават, като напомняме на търговците, че всяко увеличение на цените, което не е обосновано с обективни икономически фактори, ще бъде предмет на засилен контрол и ще води до прилагане на предвидените в Закона за въвеждане на еврото в Република България мерки и санкции, съобразно установената практика.

До момента, за целия срок на прилагането му, в КЗП са извършени 8 804 самостоятелни проверки и още 1 204 съвместни инспекции с други контролни органи, като за установените нарушения са съставени 863 акта, сключени са 264 споразумения, а наложените до момента санкции надхвърлят - 1 000 000 евро. Административно-наказателните производства продължават и към момента.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото
Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
КНСБ иска спешни мерки за домакинствата и бизнеса заради растящите цени КНСБ иска спешни мерки за домакинствата и бизнеса заради растящите цени
Чете се за: 05:57 мин.
Храните на едро поскъпват: Скок при зеленчуците, спад при плодовете Храните на едро поскъпват: Скок при зеленчуците, спад при плодовете
Чете се за: 02:47 мин.
Средствата по ПВУ: България може да загуби част от тях заради забавени реформи Средствата по ПВУ: България може да загуби част от тях заради забавени реформи
Чете се за: 05:55 мин.

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
