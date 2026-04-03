Започва подготовка за инициативата „Великденска кошница" 2026

Министерството на земеделието и храните започва подготовката за инициативата "Великденска кошница".

Тя се провежда за втора поредна година. Целта е да се осигури по-добър достъп на домакинствата до основни хранителни продукти на разумни цени. И тази година са включени традиционни за празника храни – яйца, агнешко месо, козунаци, брашно, захар и други основни хранителни стоки.

Предстоят срещи между представителите на министерството и търговските вериги за уточняването на параметрите на инициативата.

През миналата година в нея се включиха 70 магазина от цялата страна.