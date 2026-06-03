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Има ли опасност река Стряма да излезе от коритото си?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 03:15 мин.
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Има ли опасност река Стряма да излезе от коритото си?
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За критично състояние на речното корито на река Стряма сигнализира кметът на пловдивското село Ръжево Конаре Гюрга Дарджонова. Тя е изпратила писма до премиера Румен Радев и до отговорните институции с настояване за незабавно почистване на реката предвид и дъждовете, които се очакват през следващите дни.

Екип на БНТ е снимал проблема преди половин година, но оттогава не се е променила нищо.

Гюрга Дарджонова, кмет на с. Ръжево-Конаре: „За последната половин година не се е променило абсолютно нищо. Няма никаква реакция от страна на институциите във връзка с проблема с коритото на река Стряма в района на Ръжево-Конаре и община Калояново.“

По думите на кмета реката е в критично състояние на много места. Освен избуялата растителност в коритото на реката, реката започна да изяжда бреговете.

Гюрга Дарджонова, кмет на с. Ръжево Конаре: "Коритото е в критично състояние. През 2022 година имаше наводнение, част от селата тук пострадаха точно заради непочистеното корито. При една по-голяма вода може да бъде залято част от селото"

Дарджонова заяви, че тя като кмет няма правомощия да почисти дърветата и храстите.

Гюрга Дарджонова, кмет на с. Ръжево Конаре: „Очаквам някой да поеме отговорност, защото до момента институциите прехвърлят отговорността една на друга.“

Миналата година Междуведомствена комисия с участието на Басейнова дирекция, областна управа, РИОСВ и представители на общината са обходили критичния участък, който е близо седем километра и половина. Установено е, че има множество храсти и дървесни видове, които трябва да бъдат премахнати, защото нарушават проводимостта на реката.

Васил Узунов, директор на Басейнова дирекция–Пловдив: "За съжаление, към момента, доколкото разбираме от сигнала, това не е изпълнено. Трябва да се има предвид, че за участъците, които са извън населените места, компетентен е областният управител, но в случаите, когато има възложен участък от министъра на земеделието на „Напоителни системи“, те са отговорни."

Георги Янев, областен управител на Пловдив: "Категорично считаме, че първо областните администрации не разполагат с достатъчен финансов, административен и технически ресурс за справяне с тази задача. Отделно от това, каква е логиката, ако не изчистим реката в извън урбанизираната територия, ако кметът не изчистим в урбанизираната, ефектът би бил същият и върху населението. Тоест, трябва да се търси едно комплексно решение, от една точка по почистването на реката в цялата ѝ дължина."

Вижте повече във видеото

#премиерът Румен Радев # Ръжево Конаре #кмет #Пловдивско #река Стряма

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