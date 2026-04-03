Мирен протест на близки и роднини на пребития до смърт в Слънчев бряг бивш общински служител

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
В Несебър е ден на траур

Близки и приятели на пребития до смърт 48-годишен Стефан Денев - бивш дългогодишен общински служител в Несебър, излизат на мирен протест. Мъжът почина на 29 март след жесток побой в курорта Слънчев бряг, който възниква след конфликт между две компании.

По случая е задържан 36-годишен мъж, който е обвинен в умишлено убийство, а днес близки на починалия настояват за справедливо наказание.

В ранните часове в неделя две компании се скарват в дискотека и са изведени от охраната. Група от петима мъже от село Оризари отиват с такси до денонощен магазин, където срещат 48-годишния мъж, с когото вече са имали конфликт. Там скандалът се подновява и прераства в бой.

"Конфликтът започна с едни пререкания, с едно бутане, с едни заплахи. След което вътре в самото заведение, когато стана случаят, излязохме навън, момчетата от охраната реагираха адекватно, излязохме навън, потулихме нещата, да не се стига до крайности, след което става вече и фаталният случай."

Близките и познатите на загиналия мъж нямат обяснение за случилото се.

Загиналият 48-годишен мъж е бил сам по време на фаталния инцидент.

"Искаме справедливост. Справедлив съдебен процес и да разберем цялата истина. Ние не сме съгласни, че само един човек го е убил. Искаме истината. Затова сме излезли и до вечерта ще бъдем тук."

Росица Стоянова, приятелка на убития: "Това бяха последните най-хубави 10 дни в нашия живот. Защото ние разбрахме, че чакаме дете. 11-ти опит инвитро. Всичко възможно ще направя да има справедливост. Земята ще изровя, разбирате ли? Той го заслужава. Заслужава го детето, което аз ще родя. Когато ме пита един ден, аз трябва да кажа, че съм направила всичко. Не пожелавам на абсолютно никой, нито да бъде на негово място, нито да бъде на мое."

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият Живко Георгиев може да получи наказание затвор между 10 и 20 години.

Днес близки и приятели на убития Стефан Денев излизат на мирен протест. Те ще организират и мирно шествие от полицейския участък в Слънчев бряг до лобното му място. Днес е обявен ден за траур в община Несебър.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

