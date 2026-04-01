Ден на траур в Несебър заради пребит до смърт общински служител

Община Несебър обявява 3 април (петък) за Ден на траур по повод кончината на Стефан Денев – уважаван гражданин и дългогодишен служител в Общинското звено по самоохрана.

"От името на Общината изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Поклон пред паметта му", заявиха в местната администрация

Стефан Денев почина след побой в курорта Слънчев бряг, станал на 29 март. По случая е задържан 36-годишният Живко Георгиев, който е обвиняем за умишлено убийство. По данни на разследването смъртта е настъпила вследствие на множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на жертвата.

Близките на загиналия мъж подготвят протест, който ще се проведе на 3 април.