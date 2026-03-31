Съдът в Бургас остави в ареста обвиняемия за фаталния побой в Слънчев бряг

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 36-годишния Живко Георгиев, който е обвинен в умишленото убийство на 48-годишен мъж. Смъртта е причинена след нанесен побой в курорта Слънчев бряг.

Случаят е от ранните часове на неделя, когато компаниите на обвиняемия и жертвата се скарали в дискотека. Те били изведени от заведението от охранители, но по-късно отново се срещнали на една от улиците в курорта.

„От събраните към този момент доказателства по делото е видно, че са нанесени удари с ръце и крака, в резултат на което е причинена смъртта на пострадалия. До този момент е ясно, че случаят е възникнал заради спречкване между лицата в дискотека, след което при нова среща е възникнало повторно спречкване“, обясни говорителят на Окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.

Защитата на обвиняемия твърди, че той е действал при самозащита, тъй като е бил нападнат с метален бокс от убития. Ако бъде признат за виновен, Живко Георгиев може да получи наказание от 10 до 20 години затвор.

В петък близки на починалия мъж организират протест пред Районното управление на полицията в Несебър с искане за справедлив съдебен процес.

#фатален побой #слънчев бряг #несебър #арест

