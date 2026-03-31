Брутален побой в Слънчев бряг – чужденец е с тежки наранявания, двама души са задържани

Брутален побой в курорта Слънчев бряг. Сигналът за инцидента е подаден вчера около 14:00 часа в Районното управление в Несебър.

По първоначална информация в района на базар в курорта е нападнат украински гражданин. Мъжът е открит в неадекватно състояние, с окървавено лице и сериозен оток в областта на дясното око. Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ – Бургас за преглед и лечение.

Полицията е задържала двама предполагаеми извършители – 27-годишен молдовски гражданин и 19-годишен украинец. Причините за нападението се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.