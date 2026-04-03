Марин Райков: Определени среди в Скопие са настроени да загубят още време на гражданите на РСМ

Липсата на реални гаранции за българската общност очерта като ключов проблем в отношенията със Скопие и в процеса на европейска интеграция заместник-министърът на външните работи Марин Райков. Той посочи, че промяната на конституцията на Република Северна Македония е основно условие за напредък в преговорите.

Според Райков явно определени среди в Скопие са по-скоро настроени да загубят още време на македонските граждани.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Слушайки изявленията на премиера Мицкоски от последните дни, че той десетилетия наред няма да позволи да се изпълняват условията, които могат да отворят преговорите за членство, а именно промяна на конституцията и гаранция, конституционна, за правата на българите, слушайки го си давам сметка, че определени среди в Скопие са по-скоро настроени да загубят още време на македонските граждани."

По отношение на предложения план за действие за правата на общностите, дипломатът отбеляза, че представителите на българската общност вече са го отхвърлили, тъй като не осигурява ефективна защита срещу нарушения.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Той е много важен всъщност. Става дума за конкретните механизми, чрез които ще се изпълнява по същество консенсус. Промяната на конституцията и предоставянето на конституционни права за частта от българския народ, която населява Северна Македония, тези гаранции ще бъдат на практика осъществени чрез мерките, които се съдържат в този план за действие. Българската общност вече веднъж на среща беше представила своите критики. Техният премиер Мицкоски беше ясно поел ангажимент, че техните тежнения ще бъдат взети предвид. Това не се случи. На последната среща представителите на българската общност отхвърлиха текста на този план за действие като недаващ гаранции срещу нарушенията на техните права."

Над 210 000 души от Република Северна Македония са доказали българския си произход с документи, коментира още в студиото на заместник-министърът на външните работи. Марин Райков подчерта, че това налага необходимостта от ясни гаранции за правата на българската общност в страната.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Ние говорим за тези, които са дошли на територията на Европейския съюз, за да заявят своя български произход. И най-важното е да представят документи, които доказват този произход. И тези 210 000 души са очевидно една част от хората, които имат такова самосъзнание. В Република Северна Македония при всяко положение говорим за съществена група".

Райков допълни, че проблемът не следва да се разглежда като двустранен между София и Скопие, а в контекста на ангажиментите към Европейски съюз.

Марин Райков, зам.-министър на външните работи: "Факт е, че техният министър на външните работи - Тимчо Муцунски, обикаля от кабинет на кабинет в Брюксел и се оплаква от Европейския съюз, от България, от различни неща. Ние не искаме да влизаме в такава схема, при която след него влизаме ние, защото не желаем този въпрос да се възприема като двустранен. Да се твърди, че има двустранен проблем между България и Република Северна Македония е изключително манипулативно. Проблемът е по-скоро между Скопие и ЕС. И неизпълнението на изискванията."

Вижте още в репортажа на Ирина Цонева