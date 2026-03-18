Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Ще бъде проверен софтуерът на 100% от инсталираните машини за гласуване

До момента са били проверявани 30 на сто, съобщи служебният министър на електронното управление

Георги Шарков, служебен министър на електронното управление
Ще бъде проверен софтуерният код на 100% от инсталираните машини за гласуване, вместо досегашните 30%. За целта министерството на електронното управление ще разчита на допълнителен екип от около 60 специалисти от държавната администрация. Това съобщи на брифинг след заседанието на кабинета служебният министър на електронното управление Георги Шарков, който е и координатор по организацията на вота.

Шарков подчерта, че машинното гласуване гарантира честни резултати, а системата за видеонаблюдение вече се е доказала като важен инструмент за установяване на нередности. Той призова гражданите, където е възможно, да гласуват с машини.

Министерството на електронното управление публикува за обществено обсъждане методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване, съобщи още Шарков. Актуализацията е насочена към по-голяма прозрачност, ясно разпределение на отговорностите и въвеждане на измерими резултати, които да направят процеса по-предвидим и да повишат доверието в машинното гласуване. Срокът за обществено обсъждане е до 20 март.

От началото на седмицата са достъпни и шест електронни услуги за избирателите чрез портала EGOV.BG и сайта на министерството, посочи Шарков. Услугите позволяват вписване в избирателния списък по настоящ адрес, заявяване на гласуване с подвижна избирателна кутия, проверка и корекция на данни в избирателния списък, както и изключване от списъка на заличените лица. Всички услуги са безплатни и могат да се използват без електронен подпис, добави министърът.

По отношение на видеонаблюдението той заяви, че системата ще осигури излъчване от всички секции в страната. Сред подобренията са по-стабилна свързаност на устройствата, предварителна техническа инспекция на използваните телефони, централизирано наблюдение на активността на устройствата и възможност за бърза реакция чрез регионални координатори.

Подготовката за изпращането на машините за гласуване в чужбина върви по план, съобщи още Шарков. Очаква се те да бъдат доставени на Министерство на външните работи на България около 8 или 9 април, за да се осигури достатъчно време за организация на изборния процес зад граница, включително преди великденските празници.

Министерство на вътрешните работи на България ще открие денонощна телефонна линия за сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес. Министърът призова гражданите активно да подават сигнали при съмнения за нередности.

#софтуерен код #100% от машините #служебен министър на електронното управление #Георги Шарков #проверка

ТОП 24

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на "Педя човек - лакът брада"
1
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп заради ударите в Иран
2
Войната в Близкия изток: Оставки на хора от кръга около Тръмп...
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват 45 млн. души от глад
3
Продължаващата война в Иран и скокът на цената на петрола заплашват...
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
4
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
5
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Найден Тодоров: Искам да спрем да говорим само за пари, а за смисъла на това, което правим Найден Тодоров: Искам да спрем да говорим само за пари, а за смисъла на това, което правим
Чете се за: 04:57 мин.
БЧК - Пловдив раздава хранителни пакети за най-уязвимите БЧК - Пловдив раздава хранителни пакети за най-уязвимите
Чете се за: 01:20 мин.
Пилотен проект за подобряване на храната в детските градини у нас Пилотен проект за подобряване на храната в детските градини у нас
Чете се за: 01:30 мин.
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Чете се за: 02:30 мин.
В "Референдум": По-скъп петрол, по-скъпи горива, стоки и храни - докога ще растат цените? В "Референдум": По-скъп петрол, по-скъпи горива, стоки и храни - докога ще растат цените?
Чете се за: 01:17 мин.

Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще бъде най-голямата победа на изборите
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област Полицейска акция срещу търговията с вот се провежда и в Хасковска област
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
35 души са задържани при спецакцията във Варненско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Делото "Цалапица": ВКС ще се произнесе в срок за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нови удари в Тел Авив и Бейрут: Иран потвърди смъртта на Али Лариджани
Чете се за: 04:27 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите трябва да гласуват окончателно удължителния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
