Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната

Астронавтите от космическата мисия "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната.

Около 3.00 часа българско време те задействаха двигателите на капсулата "Орион". Маневрата е продължила 6 минути.

Астронавтите дадоха първата си пресконференция. Те определиха запалването на двигателите като "доста напрегнат момент", но нарекоха гледката към Земята "зрелищна".

Очаква се капсулата да се доближи до Луната в понеделник. Тогава ще бъде подобрен и рекордът за пилотиран апарат, достигнал най-далеч от нашата планета.