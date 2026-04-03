147 години от обявяването на София за столица на България

София празнува 147 години от обявяването си за столицата на България. Празникът се отбелязва с богата и разнообразна културна програма.

На 3 април 1879 г. София е обявена официално за столица на България. 147 години по-късно в нея живеят над 1 200 000 души по данни на последното преброяване от 2024 г. Красива, забързана, шумна – така я определят столичаните.

По случай празника на града днес всички желаещи могат да посетят безплатно Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей. Освен това, ще бъде отворена и сградата на Столичната община, за да се запознае публиката с нейната история и архитектура.