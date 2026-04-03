София отбелязва 147 години от обявяването си за столица на България. Събитията обхващат концерти, изложби, образователни инициативи и градски турове, достъпни за всички жители и гости на града, съобщават от Столичната община.

Началото на празничните прояви беше поставено още вчера с концерт в Централния военен клуб, където Симфониета „София“ и солисти на ансамбъла „Филип Кутев“ представиха специална програма под диригентството на Георги Андреев.

От 12.00 ч. днес в градина „Кристал“ ще звучи музиката на Софийския духов оркестър, а от 13.00 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ Гвардейският представителен духов оркестър ще поздрави столичани.

В парка „Заимов“ от 14.30 ч. ще започне музикално шествие с участието на духовия оркестър на Първа английска гимназия.

В 17.00 ч. пред театър „София“ ще свири „Подуене Брас Бенд“.

Програмата продължава от 18.00 ч. в Северния парк с изпълненията на Младежкия духов оркестър „Надежда“.

От 10.00 до 16.00 ц. в „Централни хали“ стартират прожекциите от поредицата „Сградите разказват“. Инициативи ще има и в детския център „Музейко“, а от 10.00 ч. в Туристическия информационен център „Трамвай 83“ се валидира и специална пощенска марка по повод годишнини от градския транспорт.

Пешеходни турове от започват пред храм-паметник „Св. Александър Невски“ от 10.30, 11.00 и 11.30 ч. Историческите беседи в сградите на Столичната община се провеждат от 11.00 ч. и 14.00 ч.

От 14.00 ч. на площад „Света Неделя“ започва фотоизложбата „По следите на Михайло Парашчук“, а в 17.00 ч. в Градската градина е официалното откриване на експозицията „Храни и напитки на българите“.

През целия ден посетителите могат да се възползват от свободния вход в Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей – София, както и да разгледат редица други изложби в различни части на столицата.

Допълнителните инициативи придават още по-жив облик на празника. До 18.00 ч. в градина „Кристал“ работи фотокът „Пътуване във времето“, а в центъра на града могат да се срещнат студенти от НАТФИЗ, облечени в ретро костюми, които раздават картички със стари изгледи на София.

На Летище София пътниците ще получават празнични сувенири, а в Княжеската градина се провежда фестивалът Sun Fest Sofia с атракции и виенско колело.

Със съчетание от музика, история и съвременни градски инициативи София отбелязва своя празник като жива, развиваща се европейска столица, която пази паметта за своето минало и гледа уверено към бъдещето.