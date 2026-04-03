Почина големият композитор Михаил Белчев
София отбелязва 147 години от обявяването си за столица

Студенти от НАТФИЗ, облечени в ретро костюми, раздават картички с изгледи на стара София

нов опит приет бюджетът софия направят общинските съветници
София отбелязва 147 години от обявяването си за столица на България. Събитията обхващат концерти, изложби, образователни инициативи и градски турове, достъпни за всички жители и гости на града, съобщават от Столичната община.

Началото на празничните прояви беше поставено още вчера с концерт в Централния военен клуб, където Симфониета „София“ и солисти на ансамбъла „Филип Кутев“ представиха специална програма под диригентството на Георги Андреев.

От 12.00 ч. днес в градина „Кристал“ ще звучи музиката на Софийския духов оркестър, а от 13.00 ч. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ Гвардейският представителен духов оркестър ще поздрави столичани.

В парка „Заимов“ от 14.30 ч. ще започне музикално шествие с участието на духовия оркестър на Първа английска гимназия.

В 17.00 ч. пред театър „София“ ще свири „Подуене Брас Бенд“.

Програмата продължава от 18.00 ч. в Северния парк с изпълненията на Младежкия духов оркестър „Надежда“.

От 10.00 до 16.00 ц. в „Централни хали“ стартират прожекциите от поредицата „Сградите разказват“. Инициативи ще има и в детския център „Музейко“, а от 10.00 ч. в Туристическия информационен център „Трамвай 83“ се валидира и специална пощенска марка по повод годишнини от градския транспорт.

Пешеходни турове от започват пред храм-паметник „Св. Александър Невски“ от 10.30, 11.00 и 11.30 ч. Историческите беседи в сградите на Столичната община се провеждат от 11.00 ч. и 14.00 ч.

От 14.00 ч. на площад „Света Неделя“ започва фотоизложбата „По следите на Михайло Парашчук“, а в 17.00 ч. в Градската градина е официалното откриване на експозицията „Храни и напитки на българите“.

През целия ден посетителите могат да се възползват от свободния вход в Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей – София, както и да разгледат редица други изложби в различни части на столицата.

Допълнителните инициативи придават още по-жив облик на празника. До 18.00 ч. в градина „Кристал“ работи фотокът „Пътуване във времето“, а в центъра на града могат да се срещнат студенти от НАТФИЗ, облечени в ретро костюми, които раздават картички със стари изгледи на София.

На Летище София пътниците ще получават празнични сувенири, а в Княжеската градина се провежда фестивалът Sun Fest Sofia с атракции и виенско колело.

Със съчетание от музика, история и съвременни градски инициативи София отбелязва своя празник като жива, развиваща се европейска столица, която пази паметта за своето минало и гледа уверено към бъдещето.

#147 години столица #отбелязване #София

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
4
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
5
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Почина големият композитор Михаил Белчев
6
Почина големият композитор Михаил Белчев

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Любопитно

"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Парад на цветята в румънския град Тимишоара Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Чете се за: 00:20 мин.
Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната Екипажът на "Артемис II" видя за първи път обратната страна на Луната
Чете се за: 01:25 мин.
Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът? Лунната мисия "Артемис II": С какви препятствия се сблъсква екипажът?
Чете се за: 01:55 мин.
"По следите на Михайло Парашчук" – изложба в центъра на София "По следите на Михайло Парашчук" – изложба в центъра на София
Чете се за: 01:32 мин.
Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната Астронавтите от "Артемис II" вече се движат по траекторията, която ще ги доближи до Луната
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
