Меси е под въпрос за първия мач на Интер Маями на новия стадион

Участието на Лионел Меси в утрешния мач с Остин в Американската Мейджър лийг сокър е под въпрос. Срещата е знакова за неговия отбор Интер Маями, тъй като с това домакинство „чаплите“ откриват новия си стадион.

Меси взе участие само в първите минути на тренировката в четвъртък на новия стадион, а след това напусна заниманието. Всички фенове на Интер Маями се надяват той да успее да играе в двубоя с Остин, с който „чаплите“ стартират нова ера, откривайки новия си стадион.

Треньорът Хавиер Масчерано успокои феновете, като заяви, че отсъствието на Меси е планирано и на него му е дадена почивка след мачовете на Аржентина срещу Мавритания и Замбия в последната седмица.

„Всичко върви по план. Меси тренира в първите минути, след това му дадохме почивка. Той е добре. Стадионът и теренът са чудесни, съблекалните и обстановката наоколо е впечатляваща. Вече е време да използваме стадиона и да му се насладим по най-добрия начин в откриващия двубой. Дано да успеем и да спечелим, за да зарадваме пълните трибуни“, коментира Масчерано.

Новият стадион на Интер Маями е истинско бижу. Капацитетът му е почти 27 000 седящи места и се намира близо до международното летище на Маями. Строителството продължи няколко години, а сумата за която бе вдигнат този стадион е около 350 милиона долара.



