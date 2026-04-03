БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Меси е под въпрос за първия мач на Интер Маями на новия стадион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Аржентинецът взе участие само в първите минути на тренировката в четвъртък.

гол номер 900 лионел меси факт интер маями отпадна осминафиналите шампионската купа конкакаф
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Участието на Лионел Меси в утрешния мач с Остин в Американската Мейджър лийг сокър е под въпрос. Срещата е знакова за неговия отбор Интер Маями, тъй като с това домакинство „чаплите“ откриват новия си стадион.

Меси взе участие само в първите минути на тренировката в четвъртък на новия стадион, а след това напусна заниманието. Всички фенове на Интер Маями се надяват той да успее да играе в двубоя с Остин, с който „чаплите“ стартират нова ера, откривайки новия си стадион.

Треньорът Хавиер Масчерано успокои феновете, като заяви, че отсъствието на Меси е планирано и на него му е дадена почивка след мачовете на Аржентина срещу Мавритания и Замбия в последната седмица.

„Всичко върви по план. Меси тренира в първите минути, след това му дадохме почивка. Той е добре. Стадионът и теренът са чудесни, съблекалните и обстановката наоколо е впечатляваща. Вече е време да използваме стадиона и да му се насладим по най-добрия начин в откриващия двубой. Дано да успеем и да спечелим, за да зарадваме пълните трибуни“, коментира Масчерано.

Новият стадион на Интер Маями е истинско бижу. Капацитетът му е почти 27 000 седящи места и се намира близо до международното летище на Маями. Строителството продължи няколко години, а сумата за която бе вдигнат този стадион е около 350 милиона долара.

Подробности вижте във видеото!

#Мейджър Лийг Сокър (МЛС) 2026 #ФК Интер Маями # Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Още от: Футбол

Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 00:30 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ