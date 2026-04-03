Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.

Заради липсата на реформа във ВиК сектора: България може да загуби 437 млн. евро по ПВУ

Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Служебното правителство подаде днес исканията за поредното плащане по плана на стойност 900 млн. евро

Заради липсата на реформа във ВиК сектора България може загуби 437 млн. евро от четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, каза служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина на брифинг в Министерския съвет. Служебното правителство подаде днес исканията за поредното плащане по плана на стойност 900 млн. евро.

Тя обясни, че реформата във водоснабдяването, както и искането за преструктуриране на Българския енергиен холдинг няма да бъдат изпълнени.

В това плащане са предвидени средства за модернизация на над 50 болници, амбулатории в над 100 отдалечени места, подкрепа за хората с увреждания, домове за възрастни хора, STEM среда в над 2000 училища, реновация на тези училища и на детски градини, допълни Недина.

Мария Недина, служебен вицепремиер по европейските фондове: "Там са и медицинските хеликоптери за спешна помощ, при които се оказа, че имаме голяма трудност със строенето на хангарите. В България се оказа много трудно да се проектира един хангар и нито един от хангарите не беше започнал проектиране. Но ние вярваме, че в рамките на ПВУ, със спешни срокове правителството ще успее да спаси инвестицията и по хангарите и по хеликоптерите и те да бъдат изпълнени в срок."

Планът е в 27 етапа, като 16 от тях са предадени на ЕК, а в 7 върви финален процес на преговори, които най-вероятно ще бъдат предадени в рамките на процедурата, която продължава още месец.

До 4 май парламентът трябва да приеме реформата в антикорупционната комисия, а до 22 юни парламентът – тази, свързана с главния прокурор, обясни Мария Недина. Ако това не стане, страната ни ще загуби 214 млн. евро, които вече са отпуснати от ЕК във втория и третия етап на Плана, но общата сума може да достигне 357 млн. евро.

Поради неизпълнени изискуеми по транша всички реформи от Народното събрание част от тези 900 млн. евро са под риск. Това обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски относно официалното изпращане от страна на България на четвърто искане за плащане по НПВУ.

Клисурски увери, че кабинетът ще положи всички усилия България да получи максимален размер от средствата.

Георги Клисурски, министър на финансите: "Това е важно, защото до края на август трябва да разплатим всички инвестиции, които Мария Недина спомена. От началото на 2026 г. до края на август българската държава трябва да разплати около 4 млрд. евро по всички инвестиции. Всички евросредства по четвъртото и които ще пристигнат към края на годината по пето искане са от голямо значение, за да финансираме смислените инвестиции, да развием икономиката и да подобрим качеството на живот."

По думите му, ако страната направи всички инвестиции, тогава българската икономика ще навлезе в следващо поколение на развитие.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии в чужбина
