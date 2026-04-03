"Галъп": Пет са сигурните формации в следващия парламент

Близо 53% от българите заявяват готовност да гласуват на предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г., като активността остава без съществена промяна спрямо преди началото на кампанията (51%). Това показва национално представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан", проведено в периода 20 - 30 март 2026 г.

Данните представляват моментна снимка на електоралните нагласи в хода на кампанията. Изследването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.

Данните сочат, че първа политическа сила с отчетлива преднина сред решилите за кого ще гласуват е "Прогресивна България" – 27,7%. В сравнение с регистрираните 29,8% в проучването от февруари, се забелязва известен спад, но това все още не дава основания да се смята, че е налице устойчива тенденция. По-скоро се проявява волатилността в електоралния ръст на тази формация, върху която влияе тяхната вяла предизборна кампания досега и късното обявяване на наименованието на коалицията.

Втора политическа сила, с 22,8% сред решилите за кого ще гласуват, са ГЕРБ-СДС, при които се забелязва известна предизборна мобилизация. В хода на кампанията ще стане ясно дали тази мобилизация е устойчива и дали ще може да скъси още дистанцията с първия.

На трето място сред решилите за кого ще гласуват са ПП-ДБ с 10,6%. Формацията продължава да търпи електорални щети от случая "Петрохан", но запазва шансове да мобилизира протестен вот, който би повишил настоящия резултат.

На четвърта позиция сред решилите за кого ще гласуват е ДПС с 10,4%. В реална изборна ситуация тази формация традиционно показва капацитет за електорална мобилизация, което би могло да надгради това ниво на подкрепа.

Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия "Възраждане", която през първата третина на кампанията регистрира леко повишаване на подкрепата – 6,3%. Това се дължи преди всичко на по-ясното им позициониране спрямо "Прогресивна България", което мотивира електоралното им ядро.

Под 4-процентната изборна бариера и с различна степен на вероятност за влизане в парламента са няколко формации, показва проучването.

"БСП - Обединена левица" регистрира 2,9% подкрепа, но при подходяща кампания и успешно отграничаване от "Прогресивна България" има електорален резерв за преодоляване на изборната бариера.

В началото на кампанията получава видимост на електоралния терен и нов политически субект – коалиция "Сияние" с 2,9%, която в периода на проучването изпреварва ИТН – 2,8%, МЕЧ – 2,7%, "Величие" – 1,8%, АПС – 0,9%, "Синя България" – 0,9%.

Изследването е оведен очрез стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети сред 820 пълнолетни граждани на България. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Изследването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция "Галъп интернешънъл болкан" и е финансирано със собствени средства.