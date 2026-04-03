Триумф за Калин Златков и Анина Цурбриген и в слалома на Държавното първенство

Най-добрият ни алпиец Алберт Попов остана извън класиране в слалома от Държавното първенство, след като отпадна във втория манш на последното състезание за сезона.

Най-добро време в двата манша даде Калин Златков, който повтори класирането си от вчерашния ден. Златков триумфира в слалома от Държавното първенство, като бе най-бърз и в двата манша на писта Томба. Втори остана Атанас Петров, а трети се нареди Константин Стоилов. Алберт Попов не завърши състезанието в едни труден за него сезон.

"Нещо все не се получаваше и в един момент на сезона да стигна до десето място ще е успех за мен. Така че сезон с много поуки, с много неща научени , така че смятам че ще си направим една голяма равносметка и ще се подобрят нещата за следващия сезон", каза Алберт Попов в интервю за БНТ.

При дамите без конкуренция бе швейцарката Анина Цурбриген, която се състезава за България. Тя също повтори постижението си от вчера, като изпревари други две швейцарки. За държавното първенство втора е Ева Колева, а трета Зорница Серафимова.

