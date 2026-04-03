Консултации на президента на Сърбия за избори в страната

от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Според президента Александър Вучич формално и законно парламентарните избори в Сърбия могат да се проведат най-рано на 31 май тази година или в края на март догодина.

На призива на президента за диалог откликнаха предимно коалиционните партньори. Първите, които присъстваха на разговорите днес са представители на Движението на социалистите, следвани от делегации от Алианса на войводинските унгарци и Партията за справедливост и помирение .

Социалдемократическата партия на Сърбия също обяви, че ще участва в диалога и заяви, че „избори без минимално ниво на доверие биха могли да се превърнат в нов проблем“. От друга страна, почти всички опозиционни партии твърдят, че няма да участват в консултациите, на които Вучич ги е поканил.

Вучич заяви днес, че е започнал консултации с политическите партии в страната, защото смята, че „човечеството е на ръба на пропастта“ и че в подобна ситуация е необходимо да се вземат „сериозни решения“. Това пише сръбският вестник „Данас“.

„Трябва да се опитаме да се позиционираме по подходящ начин в подобна ситуация и да направим това, което е най-добро за нашата страна и нашия народ“, каза Вучич в обръщение от президентството на Сърбия след разговорите тази сутрин с представители на Социалистическото движение, Съвета на войводинските унгарци и Партията за справедливост и помирение. Вучич заяви, че е призовал и за дискусия относно „исканията за блокада за обявяване на избори“.

„Те търсеха тези избори, те напредват навсякъде с изключителна скорост, само че никъде не са спечелили власт. Когато хората изразяват такива копнежи, желания и стремежи по толкова силен начин, мисля, че е важно да им отговорим. Исках да чуя мненията на други политически партии и ще искам да ги чуя в следващия период“, каза президентът на Сърбия.

