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В Испания отчетоха рекордно високи температури през месец май

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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испания отчетоха рекордно високи температури месец
Снимка: БТА
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Испания е регистрирала рекордно високи температури през месец май в голяма част от крайбрежието си, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на испанската държавна система за морско наблюдение.

Данните показват, че 12 от 15 дълбоководни буйове са отчели най-високите си стойности за месец май, а 6 от 14 крайбрежни станции също са измерили рекордни температури.

Според испанската метеорологична служба AEMET явлението е пряко свързано с причиненото от човека изменение на климата.

"През последното десетилетие сме имали едва седем дни с рекордно ниски температури, докато дните с рекордно високи са 221", заяви говорителят Рубен дел Кампо.

Той подчерта, че тенденцията отразява устойчивото повишаване на глобалните температури, като добави, че рекордните морски стойности през май не са свързани с климатичния феномен Ел Ниньо, който се очаква да се развие в Тихия океан през следващите месеци.

снимки: БТА

Според прогнози на ООН Ел Ниньо може да достигне своя пик през октомври и ноември, допълва още Ройтерс.

#Испания #горещини #гореща вълна

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