Петър Александров: Борислав Михайлов беше обединител

Бившият български футболист Петър Александров изказа своите съболезнования към близките на Борислав Михайлов, който почина в последния ден от март. В интервю за БНТ Александров сподели, че ще запомни легендарния вратар на обединител и добър човек.

„Много тъжна вест. Моите съболезнования към цялото семейство на Боби Михайлов. Дано имат сила да превъзмогнат тези моменти. Не е лесно, сигурен съм. За мен Боби беше един обединител. Познавам го от доста години, живяхме близо един до друг – той във Франция, аз в Швейцария, на 100 км разстояние. Бяхме семейни приятели и често се виждахме. Децата ни израснаха покрай нас. Дали в живота извън футбола, или на терена, той беше обединител. Не обичаше да има кавги и лоши моменти. Винаги гледаше да бъдат нещата както трябва за целия отбор“, коментира бившият нападател.

Александров разказа и някои от любимите си изживявания с Борислав Михайлов.

„Най-хубавият ми спомен е със сигурност преди мача във Франция през 1993 г. Бяхме в една стая. Слушахме Браян Адамс няколко пъти. Когато се сетя за Боби, винаги се сещам за този момент. Доста често се посещавахме в Швейцария и Франция. Имахме и случай, в който му купих една косачка от Швейцария и му я занесох във Франция, за да си коси тревата в градината. Имаме много, много хубави моменти. Жалко, че толкова рано си отиде“, добави Александров.

В заключение той категорично заяви, че не трябва да забравяме постигнатото от Михайлов като футболист и ръководител.

„В последно време доста неща се изписаха за него, които не са верни. Това, което той направи за българския и световния футбол…и Александър Чеферин (президент на УЕФА), и Джани Инфантино (президент на ФИФА) казаха само хубави неща за него. Не знам защо ние българите трябваше да търсим под вола теле. Но, да забравим за тези работи. Нека почива в мир. Бог да го прости. Много сила на семейството“, каза Александров.

Бившият национал добави, че именно Михайлов е бил човекът, който се е изправил и повел отбора на Мондиала в САЩ 94 след тежкия старт и загубата от Нигерия.

