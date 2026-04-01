Александър Чеферин изрази съболезнования за загубата на Борислав Михайлов

В своето послание президентът на УЕФА подчертава значимия принос на Михайлов към развитието на играта – както на терена, така и в ролята му на ръководител.

президентът уефа александър чеферин покана борислав михайлов участие благородна кауза
Европейската футболна централа официално поднесе своите съболезнования по повод загубата на бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

В писмо, адресирано до президента на Български футболен съюз Георги Иванов, президентът на УЕФА Александър Чеферин изразява дълбоката си тъга от загубата на една от емблематичните фигури в българския и европейския футбол.

В своето послание Чеферин подчертава значимия принос на Михайлов към развитието на играта – както на терена, така и в ролята му на ръководител. Отбелязано е, че той остава в историята като един от най-успешните български футболисти, с над 100 мача за националния отбор, както и като дългогодишен президент на БФС и член на Изпълнителния комитет на УЕФА.

„Футболът е неразделна част от живота ни, но приятелствата, които създаваме чрез него, остават завинаги“, се казва още в писмото, в което Чеферин си спомня за Михайлов не само като колега, но и като близък приятел.

От името на УЕФА и лично от свое име, президентът на европейската централа поднася най-искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата на Борислав Михайлов.

#Борислав Михайлов #Александър Чеферин #УЕФА

