Александър Чеферин изрази съболезнования за загубата на Борислав Михайлов

Европейската футболна централа официално поднесе своите съболезнования по повод загубата на бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

В писмо, адресирано до президента на Български футболен съюз Георги Иванов, президентът на УЕФА Александър Чеферин изразява дълбоката си тъга от загубата на една от емблематичните фигури в българския и европейския футбол.

В своето послание Чеферин подчертава значимия принос на Михайлов към развитието на играта – както на терена, така и в ролята му на ръководител. Отбелязано е, че той остава в историята като един от най-успешните български футболисти, с над 100 мача за националния отбор, както и като дългогодишен президент на БФС и член на Изпълнителния комитет на УЕФА.

„Футболът е неразделна част от живота ни, но приятелствата, които създаваме чрез него, остават завинаги“, се казва още в писмото, в което Чеферин си спомня за Михайлов не само като колега, но и като близък приятел.

От името на УЕФА и лично от свое име, президентът на европейската централа поднася най-искрените си съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата на Борислав Михайлов.