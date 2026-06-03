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Сериозна чистка във футболния Монтана

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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Клубът се раздели с 12 играчи

Сериозна чистка във футболния Монтана
Снимка: БТА
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Изпадналият от Първа лига тим на Монтана се раздели с 12 футболисти.

"ПФК Монтана изказва своята искрена благодарност към футболистите, които няма да бъдат част от отбора през новия сезон", написаха от клуба в социалната платформа Фейсбук.

"След края на своите договори клубът се разделя с Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Суарес, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Иван Коконов, Филип Ежике, Витиньо, Костадин Илиев, Умаро Балде и Антон Тунгаров.

Благодарим на всички тях за професионализма, отдадеността и усилията, които вложиха с екипа на Монтана", добавиха от лагера на Монтана.

#ПФК Монтана

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