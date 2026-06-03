Сериозна чистка във футболния Монтана

Изпадналият от Първа лига тим на Монтана се раздели с 12 футболисти.

"ПФК Монтана изказва своята искрена благодарност към футболистите, които няма да бъдат част от отбора през новия сезон", написаха от клуба в социалната платформа Фейсбук.

"След края на своите договори клубът се разделя с Димитър Буров, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржиньо Суарес, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Иван Коконов, Филип Ежике, Витиньо, Костадин Илиев, Умаро Балде и Антон Тунгаров.

Благодарим на всички тях за професионализма, отдадеността и усилията, които вложиха с екипа на Монтана", добавиха от лагера на Монтана.